Parádny výkon futbalistu Liverpoolu Salaha: Milión hlasov v egyptských prezidentských voľbách!

Nekandidoval, nežije vo svojej vlasti, no zdá sa, že doma v Egypte je populárnejší ako tí, ktorí kandidovali v prezidentských voľbách! Veru, egyptský futbalista Liverpoolu Mohamed Salah (25) dostal doma milión hlasov.

Salahovo meno pritom na predtlačených hlasovacích lístkoch nie je! Jeho fanúšikovia to však vyriešili jednoducho: vyčiarkli ponúknutých adeptov a na lístok pripísali: Mo Salah. Keby to urobilo pár ľudí, no milión zaskočil aj sčítacie komisie...

Napriek tomu sa Liverpool nemusí báť, že príde o svojho útočníka. V 25 rokoch ešte dlho nebude myslieť na politickú kariére, ale v budúcnosti to je vraj otvorené.

Prezidentské voľby v Egypte vyhral súčasný prezident Abdal Fattáh Sísí, ktorý dostal vyše 92 % hlasov, jeho oponent Músá Mustafá Músá 3 % a zvyšok futbalista Mohamed Salah, ktoré boli nakoniec na základe rozhodnutie volebnej komisie ignorované a označené za neplatné.

Prezidentské voľby v Egypte:

1. Abdal Fattáh Sísí 92 %

2. Mo Salah 5 %

3. Mustafa Músá 3%