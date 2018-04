Ďalšia smrtiaca vzbura vo väzení: O život prišlo sedem osôb, z toho šesť policajtov

Sedem osôb, z toho šesť policajtov, zahynulo v nedeľu pri väzenskej vzbure vo východnom Mexiku, v štáte Veracruz.

Informovala agentúra AP. Muži zákona prišli v nedeľu do väznice La Toma v obci Amatlan de los Reyes, aby previezli štyroch obzvlášť nebezpečných väzňov do federálneho väzenia s maximálnou ochranou, uviedol guvernér štátu Veracruz Miguel Ángel Yunes. Keď policajti vošli do budovy väznice, boli zrejme prepadnutí väzňami, ktorí im zablokovali východ a založili požiar, v dôsledku ktorého sa policajti udusili.

Podľa Yunesa siedmy mŕtvy muž nemal na sebe uniformu a mohol byť väzeň alebo strážca. Sedem ďalších väzňov utrpelo pri vzbure zranenia, z toho dvaja vážne. Pätnásť policajtov bolo hospitalizovaných, z toho jeden s vážnymi poraneniami.

Zastarané, preplnené a slabo strážené väznice v Mexiku sú dejiskom častých vzbúr. V októbri minulého roku počas väzenskej vzbury v severomexickom štáte Nuevo León zahynulo 16 väzňov. Vo februári roku 2016 v inej väznici v tom istom štáte zomrelo 49 väzňov pri zrážke dvoch frakcií drogového kartelu Zetas.