Gesto, aké nemá obdoby: Katarskí organizátori MS vo futbale rozdelia 5 miliónov medzi robotníkov!

Oganizátori futbalových majstrovstiev sveta 2022 v Katare vyplatia robotníkom na výstavbe štadiónov viac ako päť miliónov amerických dolárov.

Peniaze sú kompenzáciou za náklady pracovníkov spojené s cestou do krajiny a nástupom do zamestnania. Týmto krokom chcú organizátori zabrániť možnému vykorisťovaniu robotníkov, ktorí pochádzajú prevažne z juhoázijských krajín. "Ľudia, ktorí opustili svoje domovy, aby zabezpečili svoje rodiny, sú často zneužívaní. S firmami sme sa dohodli na mechanizme, ktorý zabezpečí, aby mali zamestnanci hradené výdavky spojené s cestou do Kataru," vyhlásil podľa agentúry AP generálny sekretár organizačného výboru MS 2022 Hassan Al Thawadi. Peniaze vyplatia robotníkom v najbližších dvoch rokoch.