Meteorológovia vydali najvyššiu výstrahu pred povodňami: V ohrození sú tieto oblasti Slovenka!

V okrese Trebišov hrozia vplyvom intenzívnych zrážok povodne.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre oblasť Trebišov-Roňava hydrometeorologickú výstrahu najvyššieho, 3. stupňa.

"Vzhľadom na pretrvávajúci dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," uvádza SHMÚ na svojom webe. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný. Hydrologická výstraha 1. stupňa platí aj pre región Banskobystrického a časti Nitrianskeho, Košického a Prešovského kraja.

Pred intenzívnymi zrážkami počas veľkonočnej nedele varuje SHMÚ na väčšine územia SR. V Banskobystrickom i Košickom kraji a niektorých okresoch Prešovského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja môžu v ojedinelých prípadoch zrážky dosiahnuť úhrn 35 až 55 milimetrov. Pre západnú časť platí výstraha do poludnia a centrálnu časť do 15.00 h, na východe trvá výstraha pred dažďom až do 18-00 h.

Pre oblasti Bratislavského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja, ako aj časť Nitrianskeho kraja vydali meteorológovia do nedeľňajšej 18.00 h výstrahu 1. stupňa pred silným vetrom. "V nárazoch môže dosiahnuť 65 až 85 kilometrov za hodinu," upozorňuje SHMÚ na svojom webe.

Silu orkánu, s rýchlosťou 135 až 150 kilometrov za hodinu zasa môže dosiahnuť v nedeľu popoludní a podvečer vietor v horských oblastiach na Orave, Kysuciach, Liptove, Spiši i na Horehroní. SHMÚ v tomto prípade vydala výstrahu zvýšeného, 2. stupňa. Pred silným vetrom na horách varujú meteorológovia až do pondelkového poludnia.