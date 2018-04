Netradičná ponuka pohrebného ústavu: Ľudia si môžu pozrieť posmrtný život na vlastné oči!

Pekingský pohrebný ústav zaviedol službu, ktorá potencionálnym klientom umožní zažiť smrť. Má im pomôcť uvedomiť si dôležitú vec!

Ľudia by si podľa nich mali viac vážiť čas, ktorý im zostáva, napísal spravodajský server The Times. Návštevníci pohrebného ústavu Babaoshan Funeral Parlour všetko vidia pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu. V nich sledujú ako dostali napríklad infarkt v práci. Nasleduje prijatie do nemocnicem smrť a vstup do posmrtného života.

Záujemcovia si potom môžu pozrieť ponuku pohrebnej služby, vidieť márnicu, preštudovať prípravy pred pohrebom a dokonca si aj na nečisto vyskúšať smútočný obrad.

Jeden zo zamestnancov médiám povedal, že tento zážitok prinútil mnoho ľudí, aby si uvedomili krásu svojho života. Podľa jedného z návštevníkov by si virtuálnu prehliadku "mali vyskúšať všetci, ktorí uvažujú o samovražde, aby si uvedomili, aký je život cenný a aká hrozná by bola ich strata pre rodinu".