Kim Kardashian prekročila všetky medze: Jej príspevok na sociálnej sieti rozpútal peklo!

Príspevok, ktorý v sobotu zdieľala Kim Kardashian na sociálnej sieti, poriadne rozohnil jej fanúšikov!

Kim Kardashian (37) zdieľala na sociálnej sieti fotku Caitlyn Jenner (68) ešte z čias, kedy bola mužom. Aj keď príspevok vyzeral úplne nevinne, sledovatelia Kim to označili za zneužitie v prospech pretrvávajúceho sporu s Caitlyn. Jeden z fanúšikov to označil za chrapúnske, ďalší zase za malicherné. "Tak teraz nerozmýšľame pred tým, ako niečo zverejníme?," reagoval fanúšik. "Aké trápne," napísal ďalší.

Caitlyn sa vyjadrila, že jej deti sa s ňou nechcú stýkať, odkedy vydala knihu, v ktorej sa rozhodla prehovoriť o všetkom, uvádza The Sun. Kim obvinila Caitlyn, že v knihe klame o jej otcovi Robertovi Kardashianovi. "Caitlyn prišla a dala mi knihu a potom mi do telefónu povedala 'Nuž, finálna verzia obsahuje ešte zopár vecí. Ale neboj sa, nie je to nič o tebe'," povedala Kim, ktorá tvrdí, že ak je niečo o jej otcovi, týka sa to aj nej. "Vždy som Caitlyn kryla chrbát. Je to klamárka. Nie je to dobrý človek," dodala Kim.