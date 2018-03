Seriálový otecko Fašiang to už nedokázal dlhšie tajiť: Moja postava mi lezie na nervy!

Má toho plné zuby! Herec Marek Fašiang (32) momentálne hviezdi v seriáli Oteckovia, kde hrá postavu ovdoveného veterinára Tomáša.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Práve úloha empatického sympaťáka otvorila Fašiangovi dvere k sláve, keď si získal srdcia mnohých divákov. Ako sa však zdá, tak nie je všetko zlato čo sa blyští, lebo Marek sa priznal, že jeho postava mu nie vždy vyhovuje. Čo hercovi na seriálovom charaktere prekáža?

Herec Marek Fašiang je známy dabingový herec, keď prepožičal hlas aj obľúbenej postave Harryho Pottera. Potom však prišla lukratívna ponuka, keď „neznáma“ tvár dostala v Záhorskej Bystrici šancu ako jedna z hlavných postáv seriálu Oteckovia. Fašiangovi ponúkli úlohu vdovca Tomáša, ktorý sa stará o dcérku Julku.

Ako sa však zdá, tak aj napriek popularite je Marek nespokojný a kameňom úrazu má byť práve jeho seriálový charakter, ktorý nie je tak úplne podľa hercovho gusta.priznal v rozhovore pre týždenník Slovenka Fašiang.

Na otázku, či už teda má Tomáša a jeho postavy plné zuby, odpovedal kladne. „Niekedy áno. Sám sa pozastavujem nad scenárom a rozmýšľam nad tým, že v osobnom živote by som ani zďaleka takto nekonal,“ dodal herec. Aj Nový Čas sa s otázkami obrátil na Fašianga, no ten do uzávierky neodpovedal.

Rozprávkový honorár

Napriek tomu, že Fašiang je vo svojej úlohe zrejme nespokojný, tak práve lukratívne zárobky sú náplasťou, ktorá by mohla byť inšpiráciou. Podľa informácií Nového Času totiž hlavné postavy zarábajú lukratívne sumy. Seriál totiž nedávno dostal zelenú a už sa nakrúca druhá séria. „Za jeden deň na pľaci majú hlavné postavy od 500 do 800 eur,“ prezradil nám človek z televízie Markíza. A keďže hlavné postavy, ktorú hrá aj Marek, natáčajú aj desať dní v mesiaci, tak na účet sa mu môže mesačne pripísať aj 8 000 eur.