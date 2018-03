Dahlia (26) z New Jersey je domina. Žije s dvoma otrokmi, ktorí jej slúžia 24 hodín denne. Varia jej, upratujú, nosia nákupy alebo slúžia ako stôl pod nohy. Jej frajerovi to neprekáža a užíva si služby, ktoré ponúkajú. Bývalá učiteľka v škôlke nechala svoj život žienky domácej, lebo ju nudil a potrebovala vzrušenie. Začala chodiť na fetišistické párty a stalo sa to súčasťou jej života.