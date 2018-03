Integrita šéfa futbalu spochybnená? Toto tvrdia zlé jazyky o Infantinovi

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ubezpečila, že jej prezident Gianni Infantino nebude zasahovať do výberového procesu organizátora majstrovstiev sveta 2026.

Zareagovala tým na spochybnenie Infantinovej nestrannosti z úst šéfa marockej kandidatúry Moulaya Hafida Elalamya.

Elalamy vyjadril v Casablance obavu, že šéf FIFA podporuje spoločnú kandidatúru Spojených štátov amerických, Kanady a Mexika. O osude uchádzačov rozhodne hlasovanie 68. Kongresu riadiacej organizácie svetového futbalu, pred ktorým môže pracovná skupina posúdiť niektorú kandidatúru ako veľmi slabú. "Názor prezidenta môže veľmi vážne ovplyvniť strategické postoje," upozornil Elalamy.

V pracovnej skupine pôsobí mnoho ľudí, ktorých dosadil práve Infantino. Hlasovať bude 207 z 211 členských zväzov FIFA, nezapoja sa záujemcovia o usporiadanie šampionátu. "Pripomíname, že prezident nehlasuje na kongrese ani sa nepodieľa na činnosti pracovnej skupiny. Výberový proces je férový, objektívny a transparentný do najvyššej možnej miery. Vyzývame aj všetkých uchádzačov, aby sa držali pravidiel," uviedla FIFA v stredajšom stanovisku pre agentúru AP.

Pozícia pracovnej skupiny sa posilnila po tom, ako dnes už neexistujúci výkonný výbor FIFA odignoroval v roku 2010 jej závery, podľa ktorých boli Rusko (MS 2018) a Katar (MS 2022) najrizikovejšie možnosti. Maroko súperí so severoamerickou kandidatúrou na čele s USA. Tie chcú privítať 60 z 80 stretnutí, Kanada a Mexiko by hostili po desať zápasov. MS 2026 budú prvé s rozšíreným počtom účastníkov z 32 na 48. O organizátorovi rozhodne Kongres FIFA 13. júna v Moskve, ak by však nevybral Maroko ani Severnú Ameriku, generálny sekretariát otvorí priestor pre nových záujemcov.