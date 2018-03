Český moderátor to totálne prepískol: Nevhodná poznámka o deťoch, ktoré uhoreli v nákupnom centre!

Tragický požiar ruského obchodného centra v Kemerove si vyžiadal 64 životov, až 40 obetí pritom boli deti.

Obrázky horiacej budovy a užialených pozostalých obleteli celý svet. Tému rozoberali aj v rannej relácii českej televízie Nova Snídaně s Novou. Moderátori sa o nešťastí rozprávali s hovorcom pražských hasičov Martinom Kavkom. Ako píše Blesk, hovorca skritizoval bezpečnostné opatrenia v Kemerove, množstvo detí totiž zostalo uväznených v kinosálach. ,,Tie deti boli zamknuté. Zamknúť niekoho do nejakého priestoru, to proste nemôžete urobiť. Tam musia byť voľné únikové cesty,“ povedal Kavka.

Moderátor Petr Říbal si v tej chvíli nedal pozor na jazyk a predniesol nevhodný pokus o vtip. ,,Martin, máte deti? No, tak niekedy ich predsa musíte niekam zatvoriť, aby bol kľud!“ povedal a jeho moderátorská kolegyňa Hana Reinders sa zasmiala. Říbal sa potom snažil svoju poznámku zahrať do stratena. ,,Samozrejme to len zľahčujem, je to peklo,“ povedal.

Nevhodná poznámka moderátora o obrovskej tragédii si vyslúžila kritiku od divákov a reagovala aj samotná televízia. ,,Komentár Petra Říbala v Snídani s Novou považujeme za nevhodný a vyznel bezohľadne ku všetkým obetiam požiaru obchodného centra v Rusku. Všetkým divákom a pozostalým rodinám sa ospravedlňujeme. Pre Petra Říbala z toho vyvodíme dôsledky,“ vyjadril sa pre denník Blesk riaditeľ spravodajstva TV Nova Kamil Houska. Samotný Říbal sa teraz kajá. ,,Samozrejme sa za to ospravedlňujem a je mi to ľúto,“ povedal Blesku. Pravda však je, že to nebol jeho prvý prešľap v priamom prenose. Viac sa dočítate tu: