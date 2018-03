Sezónu má rozbehnutú fantasticky. 22 gólov v 23 ligových zápasoch, čo zápas v Lige majstrov, to aspoň jedna trefa.

Na medzinárodnej scéne ale Cristiano Ronaldo narazil na prvú prekážku. Jeho Portugalsko utrpelo krutú porážku 0: 3 v zápase s Holandskom, hviezdny kapitán si navyše prvýkrát v sezóne nepripísal ani jednu strelu.

Otrávený Ronaldo striedal v 68. minúte, nie dlho po tom, čo ho na ihrisku neočakávane navštívili dvaja fanúšikovia. Jeden z nich dokonca stihol aj letmý bozk...