Na Slovensku ožila Veľká noc netradičným spôsobom: Vo Veľkom Krtíši ozdobili stromček!

Veľkonočné sviatky sú už za dverami. Okrem korbáčov a farebných vajíčok si deti a rodičia pripravili aj slamených zajacov či vyzdobený strom.

Gigantickú zajačiu rodinku vyrobenú zo slamy tvoria rodičia, ktorí majú 4 metre, a malý zajačik, ktorý meria „len“ dva metre. Lákadlom týchto sviatkov je aj japonská čerešňa zdobená 890 kraslicami.

Zajačia rodina

Už od nedele sa stala dominantou obce Mojmírovce rodinka obrovských zajacov. Tie už tretí rok robí dôchodkyňa Justína Tulipánová (66). „Kedysi som robila žatevné vence, a tak nejako došlo aj k tomuto. Skrášľujeme obec,“ prezrádza kreatívna žena. „Urobiť jedného zajaca trvá tak 90 hodín, všetko si doma pripravím a potom to tu len dávame dokopy. Baly slamy musia chlapi dávať na seba vysokozdvižným vozíkom,“ vysvetľuje Justína. Všetko treba zabezpečiť, aby to držalo a neodniesol to vietor. „Na sukňu som potrebovala štyri metre fólie, na nohavice dokonca 12 metrov,“ opisuje Justína. Zajace robia dobré meno obci, tešia sa z nich nielen domáci.

Japonská čerešňa s 890 kraslicami

Zlaté, červené, žlté, zelené, s čipkou, maľované, oblepené, popísané či ozdobené servítkovou technikou. Fantázii sa pri zdobení medze nekládli. „Dokopy sa o výzdobu veľkonočného stromu postaralo až 280 detičiek z piatich materských škôl,“ vysvetlila učiteľka Iveta Ďuranová z Materskej školy SNP vo Veľkom Krtíši. Drobci využili na zdobenie takmer úplne všetko od špagátikov až po temperové farby. Čerešňu vysokú päť metrov zdobili traja chlapi a dve ženy a za hodinku sa zmenila na nepoznanie.

Gigantické vajce

V obci Lemešany (okr. Prešov) nainštalovali na námestie najväčšiu kraslicu na Slovensku, ozdobenú vrchnákmi z PET fliaš. Megavajce je ozdobené vrchnákmi z PET fliaš, ktorých je približne 60 000. Hmotnosť kraslice je okolo 600 kilogramov a na jej vrchnej časti sú vyobrazené štyri erby obce Lemešany. Vajce má výšku 5,1 metra.