Dramatická záchranná akcia: Policajti vylovili z kanála mladú Žilinčanku Beátu

Policajti v Žiline dostali telefonát o Beáte (29) uviaznutej v kanáli. Muži zákona nelenili, zobrali lopatu a ženu vyslobodili. Mala šťastie, že pri sebe mala mobil. Otázne je, kde sa podel kanálový poklop. To ukáže až vyšetrovanie.

Policajti po oznámení, že v žilinskej mestskej časi Brodno uviazla v pondelok žena v kanáli, sa ihneď vybrali na miesto udalosti. Ženu našli pri otvore zo šachty, zaseknutú medzi betónom a zeminou. Bola v šoku a sťažovala si na veľkú bolesť nohy. Ako sa dostala do šachty? Pri prechádzaní cez poľnú cestu spadla do šachty hlbokej 3 až 4 metre, z ktorej ústil východ, v ktorom nakoniec uviazla. Policajti ženu dostali von, keď zeminu odhrnuli lopatou. Poskytli jej prvú pomoc a vodu, privolali hasičov a záchranárov. Nakoniec miesto pádu do šachty zabezpečili, aby nedošlo k zraneniu iných osôb až do príchodu správcu, ktorý šachtu uzatvoril. Udalosťou sa zaoberá polícia - povedal pre Čas,sk žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.

Žilinčanka Beata (29) mala veľké šťastie

Žena, ktorá v Žiline uviazla v kanáli, našťastie mala so sebou mobilný telefón. Viaceré podobné prípada sa skončili tragicky.

Otvoriť galériu Beátu (29) , ktorá spadla v Žiline do hlbokej šachty, vyslobodili policajti. Zdroj: fb pz

Január 2018 - Na Úderníckej ulici v bratislavskej Petržalke prišiel v o život mladík († 17). Spadol do zle zabezpečenej šachty.

December 2017 - Bratislavčan Martin († 31) spadol do nádrže s vodou. Ako prví boli na mieste policajti. Martin už nedýchal a privolaní policajti ho nevedeli z vody vytiahnuť. Zomrel.

Január 2016 - V Rusku sa v areáli školy utopili traja chlapci v jame prikrytej iba lepenkou. V jame bola horúca voda.

Máj 2012 - Vaneska († 3) z Nitry bola na prechádzke so strýkom. Poklop kanála pri rieke Nitra bol otvorený a dievčatko do 5-metrového kanála spadlo. Kanál, do ktorého Vaneska spadla, bol plný splaškov. Telíčko objavil až zamestnanec čističky.