Veľkonočné tragédie: Záhorák Stanislav († 47) zomrel s cigaretou v ruke

pred 57 min

Aktuality.sk

Taliani trestne stíhajú Antonina Vadalu pre podozrenie, že sa podieľal na pašovaní kokaínu z Južnej Ameriky do Európy. Mal na to používať svoju firmu Terra Real. Jeho brat Sebastiano so spoločníkom Pietrom Catroppom sa zase snažili niečo získať na jej likvidácii.