Modelka Mariana je iná ako ostatné: Touto výsadou sa odlišuje od ostatných!

Využíva to ako svoju najväčšiu prednosť.

Brazísku modelku Marianu Mendes si pomýliť nedá. Pýši sa totiž poznávacím znamením, aké nemá žiadna z modeliek. Marianinu tvár zdobí materské znamienko, ktoré sa jednoducho prehliadnuť nedá. 24-ročná modelka je na svoje znamienko hrdá. Robí ju jedinečnou. Marianu nikdy ani len nenapadlo to, že by si ho dala odstrániť. Dokonca si ho ani nezakrýva make-upom. "Vždy som si bola vedomá tejto mojej jedinečnosti. Viem, že je to kúsok mňa, súčasť mojej osobnosti," cituje ju ladbible.com.

Verí, že svojou kariérou prelomí bariéru a inšpiruje ďalšie ženy, aby sa nebáli ukazovať materské znamienka. "Fotkami poukazujem na to, že sa ženy nemusia prispôsobovať bežným štandardom krásy. Dôležité je to, aby sa žena prijala taká aká je," ďalej pokračuje.

"Keď som ju prvýkrát uvidel, nemyslel som si, že to je jej znamienko. Bol som v tom, že má tvár prekrytú vlasmi. Keď som to zistil, zaľúbil som sa do nej, je naozaj krásna. Je odlišná a to je na tom to najlepšie," hovorí jej priateľ Lucas, ktorý je zároveň aj Marianiným fotografom.