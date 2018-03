Bratislavský hrad čaká ďalšia rekonštrukcia: Oprava za 14 miliónov eur

Investujú ďalšie milióny! Kancelária Národnej rady vrazila za posledných desať rokov do opravy budovy a celého hradného areálu už takmer 150 miliónov eur.

Tento týždeň vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa poslednej etapy stavby za takmer 14 miliónov eur. V plnej kráse by mohli návštevníci uvidieť celý areál do dvoch rokov. Ako sa menila dominanta hlavného mesta za posledné roky?!

Rekonštrukcie Bratislavského hradu sprevádzajú už niekoľko rokov škandály. Predražená výstavba podzemných garáží či trochu zvláštne zadanie zákazky na stavebné práce pre firmu Juraja Širokého. Aj to musí neustále vysvetľovať Kancelária Národnej rady. Andrej Danko však ide v šľapajach Pavla Pašku a tvrdí, že rekonštrukciu treba dokončiť. „Je to posledná etapa, ktorá bola dlhodobo plánovaná ešte pred mojím nástupom,“ povedal pre Nový Čas šéf parlamentu. Doteraz nás skrášľovací proces hlavnej dominanty Bratislavy stál 150 miliónov eur. V rámci tretej plánujú investovať ďalších 14.

Čo sa bude opravovať?

V tejto fáze plánujú obnovu historických múrov na budovách, fasády a povrchové úpravy stien a stropov, exteriérové plochy a terasy, zámočnícke a reštaurátorské práce, ako aj prípojky na vodu a kanalizáciu či nové osvetlenie. „Ide o dokončenie dostavby a rekonštrukcie severných hradieb Bratislavského hradu, kde chceme presťahovať administratívu. Uvoľní sa tak Župné námestie a to môžeme dať k dispozícii inej inštitúcii – Generálnej prokuratúre, ministerstvu spravodlivosti či Najvyššiemu súdu,“ dodal Danko. Na hrade zriadia parlamentnú knižnicu, budú tu administratívne reprezentačné priestory aj miestnosti pre parlamentné výbory.

Kancelária už vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Do pol roka by mali začať s prácami a ukončenie je naplánované do dvoch rokov.

Rekonštrukcia bratislavského hradu:

1. etapa (2008 - 2011) - obnova hradného paláca (fasády, nádvorie, interiéry) - 126 miliónov eur.

2. etapa (2014 - 2016) - vonkajšie plochy, podzemná garáž a zimná jazdiareň - 23 miliónov eur.

3. etapa (2018 - 2020) - obnova historických budov a terás, siete a prípojky - 13,9 milióna eur.