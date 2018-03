Koľkým slovenským vodákom ukončí kariéru verdikt zhora? Parádna disciplína históriou

Jednoducho ju zrušili! Parádnu disciplínu nielen slovenského vodného slalomu, ale celého športu poslali do histórie!

Cédvojka už nebude nielen na olympijských hrách, ale ani na majstrovstvách sveta či vo Svetovom pohári. Medzinárodná kanoistická federácia IGF na kongrese v Tokiu s okamžitou platnosťou vyradila túto kategóriu z programu. Namiesto toho vymysleli kategóriu C2 mix, len aby vyhoveli olympijským požiadavkám na rodovú vyrovnanosť.

ICF si vraj urobila prieskum medzi národnými zväzmi a zistila, že záujem naozaj nie je vysoký. „Nie sme schopní sa priblížiť k minimálnemu počtu federácií potrebnému, aby sme mali oficiálnu kategóriu C2 mužov,“ uviedol na webe federácie prezident výboru pre vodný slalom Jean-Michel Prono. Súmrak C2 nastal po jeho vyradení z olympijského programu pre Tokio 2022.

„Už dávno sa vie, že disciplína C2 vypadla z programu OH. Ale trocha nás sklamal prístup mnohých národných zväzov, ktoré úplne prestali deblistov podporovať. A je pre tých športovcov dosť nefér, že vypadli aj z programu majstrovstiev sveta a Svetového pohára,“ povedal Novému Času Juraj Minčík, bývalý vodný slalomár a šéf Športového centra polície, ktoré vo veľkom rozsahu zastrešuje práve túto disciplínu.

„Dosť nepochopiteľné je aj to, že takéto rozhodnutie prišlo až tak neskoro, keď majú všetci za sebou zimnú prípravu, prvé preteky a naplánovanú sezónu. Musíme si k tomu ešte sadnúť, ale my asi odporučíme Škantárovcom, Hochschornerovcom i dvojici Gewissler – Skákala, aby sa po majstrovstvách Európy (v pražskej Tróji 1. – 3. júna), kde ešte budú jazdiť, zamerali na preteky v zjazde, najmä na šprintérske disciplíny, ktoré majú na programe majstrovstvá sveta. Bolo by nezmyselné skončiť rok v polovici sezóny, ak teda nebudú niektorí chcieť skončiť kariéru,“ povedal Minčík.

Bronzový medailista z OH v Sydney 2000 v C1 si myslí, že novovytvorená kategória C2 mix, v ktorej si do lode sadne kanoista a kanoistka, nemá u nás perspektívu. „Určite sa na to nebude u nás nikto špecializovať, v našich podmienkach je to v tejto chvíli utópia. Nielen na Slovensku, ale vo svete vôbec je málo dievčat, ktoré by vedeli na úrovni jazdiť v kanoe. Nieto ešte sa v takejto technickej disciplíne len tak zladiť s partnerom. Nikto dopredu nevie, či sa kvalifikuje na OH, kde sa vlastne budú tvoriť posádky na mieste, pretože miestenky nepribudnú,“ dodal Juraj Minčík.

Čo na to legendy?

Bude to zlepenec!

Jana Dukátová (34): „Na C2 sa veľmi rada pozerám, obdivujem tú súhru, ale jazdiť ma to určite neláka. Je to pre ženu fyzicky veľmi náročné. Navyše, na OH nepribudnú miestenky, ale C2 mix sa bude zliepať z kanoistky a kanoistu, ktorí sa tam kvalifikujú. Nebudú to zjazdení špecialisti a kajakári a kajakárky už vôbec nebudú v hre. A vzhľadom na môj vek a perspektívu v takejto disciplíne je to prakticky vylúčené.“

Ukončili nám kariéru zhora

Peter Hochschorner (38): „Neveril som, že sa toho dočkám! Ešte vlani sa hovorilo, že cédvojka sa vráti aj do olympijského programu. A teraz toto! Pre nás to znamená jediné: kariéru nám ukončil verdikt zhora! Hoci na koniec už pomýšľame, ale takýto koniec sme si naozaj nepredstavovali. Je to asi preto, že ide o najťažšiu disciplínu na divokej vode! A či by som si mix vyskúšal? Asi nie, aj keby som bol mladší.“