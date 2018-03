Miloš si pred 21 rokmi prenajal bezpečnostnú schránku: Zmizli mi šperky a dokumenty za 30-tisíc €!

Prišiel o rodinné šperky! Bratislavčan Miloš si pred 21 rokmi prenajal bezpečnostnú schránku v UniCredit Bank.

Ukryl do nej veľkú časť rodinných cenností, po rokoch však zostal v šoku. Keď si totiž chcel svoje veci zo schránky zobrať, zistil, že banka jeho schránku jednoducho stratila. Nešťastný majiteľ sejfu podal aj trestné oznámenia, domôcť spravodlivosti sa mu však doteraz nepodarilo.

Prišlo mu to ako dobrý nápad. Bratislavčan Miloš si ešte v roku 1997 prenajal bezpečnostnú schránku v UniCredit Bank (v minulosti Bank Austria) na Mostovej ulici v historickom centre hlavného mesta. Do schránky si spolu s manželkou uložili šperky a iné cenné dokumenty. Len samotné šperky mali hodnotu viac ako 30-tisíc eur. V priebehu rokov do schránky veci pribúdali, šok prišiel v roku 2013. „Chcel som si zo sejfu vyzdvihnúť niektoré veci, bolo mi však oznámené, že tieto sejfy sa zrušili a sejf sa tam nenachádza,“ povedal zhrozene Miloš. A vtedy sa začali jeho opletačky s bankou.

Najskôr mu finančná inštitúcia tvrdila, že schránku na jeho meno nemá a neevidujú ani žiadny zmluvný vzťah, neskôr mu v januári 2015 prišiel z banky list. „Vraj v roku 2009 si mali nájomcovia prevziať veci zo schránok na základe výziev. Ja som žiadnu výzvu nedostal,“ doplnil Miloš s tým, že všetko bolo dokázané aj v trestnom konaní. Ďalšie trestné stíhanie je však zatiaľ prerušené, nakoľko banka nevie zistiť konkrétneho páchateľa, ktorý mal opatrovať sejf. „V súčasnosti s právnikmi pripravujem podklady na pokračovanie v trestnom stíhaní. Pri banke nemôže platiť, že osoba konajúca v mene banky zostane neznáma a nikto nebude potrestaný,“ hromží Miloš.

Chyba banky?

Miloš podal sťažnosť na Národnú banku Slovenska, ktorá konštatovala, že banka nechala schránku bez dozoru. „Ak si klient neprevzal obsah schránky, mala banka schránku otvoriť za prítomnosti notára a obsah schránky starostlivo uchovať alebo odovzdať do notárskej úschovy. Svojím konaním banka porušila nielen ustanovenia Podmienok nájmu bezpečnostných schránok, ale aj vlastné postupy vytvorené pre tieto situácie,“ uviedla Národná banka Milošovým právnikom. Miloš zároveň tvrdí, že UniCredit Banka mu niekoľkokrát ponúkla cudzie veci z iných schránok, ktoré odmietol, nakoľko mu nepatrili, na čo banku aj upozornil. Banka sa na otázky Nového Času konkrétne nevyjadrila. „Nekomentujeme ani potenciálnych, ani existujúcich klientov,“ uviedla stroho hovorkyňa UniCredit Zuzana Ďuďáková.

Ako sa incident ťahá:

1997 - Úspory uložené do bezpečnostnej schránky.

2013 - Miloš sa dožadoval vydania schránky od banky.

2014 - Banka povedala, že žiadny zmluvný vzťah k bezpečnostnej schránke neevidujú.

2014 - Podaná sťažnosť na neštandardný postup na centrálu banky.

2015 - Centrála banky sa vyjadrila, že žiadne predmety v úschove nezostali.

2016 - Národná banka Slovenska uznala, že schránka bola v UniCredit ponechaná bez dozoru.

2017 - Prerušené trestné stíhanie.