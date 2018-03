Dominika Richterová o vzťahu s Jurajom Bačom: Prekvapivé slová po rozchode

Herečka Dominika Richterová (26) momentálne hviezdi v markizáckom sitkome Susedia v úlohe domovníčky Andrejky.

Pre Nový Čas Nedeľa prezradila, aké boli jej herecké začiatky a aj to, aká je vlastne v súkromí. Nie je tajomstvo, že sa nie tak dávno po piatich rokoch rozišla so sympatickým hercom Jurajom Bačom (30). I keď by sa zdalo, že sú na nože, opak je pravda. Napriek tomu je však Richterová pripravená na úplne nový vzťah.

Richterová dostala svoju prvú hereckú úlohu v muzikáli Ôsmy svetadiel Jána Ďurovčíka. „Pamätám si, že som zmaturovala z angličtiny a rovno som utekala na konkurz na Novú scénu. Nebolo to jednoduché, alternovala som s Nelou Pociskovou a Mirkou Partlovou. Bola to ťažká práca, hodili ma do vody a musela som plávať,“ priznala Dominika, ktorá je na roztrhanie. „Mám teraz veľa povinností. Začala som učiť spev a okrem predstavení v divadle a nakrúcaní v televízii sa pripravujem na štátnice.“ Čas si však stále nájde aj na expriateľa Juraja Baču.

„Rozišli sme sa, ale zostali sme kamaráti. Rozumieme si a máme krásny vzťah. Stretávame sa, ale netvoríme oficiálny pár,“ povedala herečka, ktorá sa však nebráni ničomu novému a dokonca ani dieťatku. „Moja mamina ma mala v osemnástich. Možno aj preto som hovorila, že chcem mať dieťa v mladom veku, najideálnejšie v dvadsaťpäťke. To už mám za sebou a dieťatko nemám. Ale som tomu otvorená, keď to príde, zoberiem to ako dar. Nedovolila by som si o tom inak rozhodnúť,“ dodala na záver.