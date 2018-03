Muž zavraždil manželku počas hádky: Povedala jedno slovo, ktoré spečatilo jej osud!

Súd v Dubaji odsúdil na 10 rokov za mrežami britského novinára Francisa Matthewa, ktorý vlani zavraždil svoju manželku Jane.

Mužovi, ktorý v minulosti pracoval pre denník Gulf News, hrozil až trest smrti, informuje agentúra AP. Matthew ani jeho právnik pri vynesení verdiktu neboli. Neskôr vyhlásili, že proti rozsudku sa plánujú odvolať.

Brat zavraždenej po vynesení rozsudku neskrýval sklamanie. "Našu rodinu zarmútil verdikt vynesený nad Francisom Matthewom, vrahom Jane. Fakty jasne ukazujú, že išlo o úmyselný zločin," uviedol Peter Manning v písomnom vyhlásení.

Muži zákona boli privolaní do domu manželov, kde objavili mŕtvolu. Muž im vtedy tvrdil, že do ich domu sa vlámali zlodeji, kým bol v práci a jeho manželku zabili. Počas výsluchu sa však priznal, že ju zavraždil sám.

Medzi manželmi sa strhla hádka kvôli finančným problémom. Poslednou kvapkou v hádke bolo, keď ho manželka nazvala "úbožiakom". Policajtom povedal, že do neho manželka strčila a on si následne zobral kladivo. Išiel za ňou do spálne a dvakrát ju udrel do hlavy. Žena na následky zranení zomrela. Francis a Jane boli manželia 30 rokov.

Na druhý deň sa muž snažiť navnadiť dojem, že do domu sa niekto vlámal. Odišiel do práce a kladivo vyhodil do odpadkového koša, uviedla polícia.