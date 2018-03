Kylie Jenner zverejnila selfie s dcérkou: Vyzerá ako bábika!

Dcéra Kylie Jenner (20), Stormi, má len 7 týždňov, ale už má dokonalú selfie!

Hviezda reality show zverejnila na sociálnej sieti sériu čierno-bielych fotiek so svojou malou dcérkou. Kylie má na fotkách dokonalý make-up, náhrdelník s nápisom "babygirl" a na každom zábere sa snaží ukázať svoju radosť s malého bábätka. "Stormiiiiiiiii," napísala Kylie do popisu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Odkedy 1. februára Kylie a jej priateľ Travis Scott privítali na svet svoju dcéru, mladá mamička sa teší z obliekania svojej malej ratolesti do rozkošných kúskov oblečenia. "Je to malá bábika. A má najneuveriteľnejší šatník - od dizajnerského oblečenia až po tony topánok. A všetci sú veľmi hrdí na Kylie, ako to zvláda," vyjadril sa zdroj pre People. "Vyzerá úplne ako ja, keď som bola dieťa," povedala Kylie nedávno a tiež dodala, že sa celý deň nevie na ňu vynadívať.