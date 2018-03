Bývalý elitný vyšetrovateľ analyzuje vraždu investigatívneho novinára: Prečo vrah popravil aj Kuciakovu snúbenicu?

Musela zomrieť aj ona? Od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) uplynul mesiac.

Polícia od začiatku ako najpravdepodobnejší motív označila popravu pre jeho prácu, keď odhaľoval prepojenie politikov na korupciu, daňových podvodníkov či priamo na organizovaný zločin. Kriminalista Jozef Šátek pre portál Aktuality.sk, kde zavraždený novinár pôsobil, vypracoval na základe zverejnených informácií podrobnú analýzu, ako a prečo mohlo k poprave dôjsť. Zároveň odkrýva možné dôvody, prečo musela zomrieť aj mladá archeologička Martina.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Telá dvojice našli v ich rodinnom domčeku v obci Veľká Mača 25. februára. Vyšetrovatelia mali ihneď jasno v tom, že išlo o popravu, no v poslednom čase nové informácie neposkytujú. Šátek sa tak podľa svojich dlhoročných skúseností z vyšetrovania vrážd odhodlal popísať, ako k nej mohlo dôjsť. „Dvojnásobná úkladná vražda sa javí ako dlhodobo pripravovaná, zorganizovaná a zrealizovaná na vysokej profesionálnej úrovni,“ povedal bývalý riaditeľ Úradu boja proti korupcii Šátek. Ten sa pokúsil zrekonštruovať aj samotný deň popravy. „Vrah niečím vyvolal Janovu pozornosť, a keď novinár otvoril dvere do kotolne, vrah z tesnej blízkosti strelnou zbraňou s tlmičom namieril na srdce a dvakrát vystrelil tak rýchlo, že to fakticky znelo ako jedna rana,“ domnieva sa Šátek. Telo spadlo na schody. Páchateľ podľa neho prekročil mŕtvolu, urobil niekoľko krokov ku kuchyni smerom k Martine, ktorá sa zdvihla od počítača. „Možno si prikľakol a smerom zdola šikmo nahor jej strelil do tváre v oblasti nosa, guľka vyletela z temena. Telo spadlo na zem, bola okamžite mŕtva,“ uvádza Šátek.

Od začiatku boli pochybnosti, prečo vrah zavraždil aj mladú archeologičku, keď podľa Šáteka príprava činu mohla trvať aj dva mesiace. „Predpokladám, že pôvodným zámerom vraha bolo zavraždiť Kuciaka doma samotného. Archeologické práce Márie Kušnírovej však boli pre nepriaznivé počasie neplánovane odložené. Objednávka však bola prijatá, prípravné práce takmer na konci, takže vrah chladnokrvne zakalkuloval aj druhú vraždu a doplnil detaily samotného prepadnutia,“ domnieva sa z dostupných zdrojov Šátek.

Nemala byť doma

Kušnírovej zamestnávateľ potvrdil, že robila na východe pri Prešove. „Pani Kušnírová nerobila archeologický prieskum, ale dozor pri stavbe. Musel by som si to overiť na stavbe, či bol nejaký plán na zemné práce. No tam prechádza často telefonická komunikácia na dohode na prácach. Ťažko sa mi podarí zistiť, s kým vtedy komunikovala. Kolegovia sú autonómni,“ povedali vo firme. Podľa Martininej mamy sa dcérine plány ísť na východ operatívne zmenili na poslednú chvíľu. „Volala som ich, nech prídu na východ ešte v tom týždni, keď sa to stalo. Ale neprišli pre predsvadobnú náuku, ktorú mali v Bratislave, ale aj preto, lebo Janko musel finišovať na tom článku. Tak som vravela Martine, nech príde aspoň ona. Ale nechcela, že aj tak sa nedá robiť na vykopávkach pre zlé počasie a svoju robotu na počítači si môže robiť aj vo Veľkej Mači a popritom bude Jankovi variť, upratovať a robiť mu spoločnosť,“ povedala novému Času Zlatica Kušnírová s tým, že sa s dcérou dohodla, že obaja prídu v pondelok 26. februára. V ten deň sa však našli už len ich nehybné telá. Šátek je presvedčený, že vrah bol profesionál a Slovensko musel opustiť bezprostredne po skutku. Zároveň tvrdí, že podozrivým je každý „dotknutý obsahom investigatívnych článkov“.

Ako mohlo dôjsť k zabitiu podľa Šáteka

Prípravná fáza

Na prípravu operácie takéhoto charakteru a rozsahu, s potrebou získania detailných informácií o pracovnom i súkromnom živote obete, jej zvykoch, časovo sa opakujúcich denných sekvenciách, osobných vzťahoch a vlastnostiach obete možno urobiť záver, že prípravná fáza prebehla dva mesiace pred vraždou.

Miesto činu

Vrah si vybral ideálne miesto činu: starší rodinný dom v malej dedinke. Takmer nikto nevedel, že mladý pár sa tam prisťahoval. Dom bol prístupný z viacerých strán. Predpokladám, že pôvodným zámerom vraha bolo zavraždiť Kuciaka doma samotného. Archeologické práce Kušnírovej však boli pre nepriaznivé počasie odložené a vrátila sa k priateľovi.

Auto

Vozidlo Kuciaka bolo odstavené pri železničnej stanici v Galante a malo vybitú batériu. Je na zváženie, či to nespôsobil vrah, aby sa nepozorovane dostal do domu počas toho, ako po Kuciaka príde jeho priateľka na stanicu.

Obhliadka domu

Vrah mohol vstúpiť do domu už deň pred vraždou - prejsť si interiér a naplánovať si svoje kroky, prípadne nájsť si úkryt - použiť rovnakú fintu s batériou.

Deň vraždy: streda 21.2.2018

Večer v čase, keď Kušnírová odišla po partnera na stanicu, vrah najpravdepodobnejšie zo zadnej strany vstúpil do domu. Zišiel do pivnice, kde čakal do chvíle, keď si bol istý, že nebude ničím a nikým vyrušený. Martina si spravila šálku čaju, Ján nabíjal baterku v garáži a urobili si kávu. Vrah vyvolal Jánovu pozornosť, stál pri dverách do pivnice, a keď novinár otvoril dvere, dvakrát rýchlo vystrelil, čo znelo ako jedna strela. Telo spadlo na schody, vrah prišiel do kuchyne a smerom zdola nahor strelil Martine do tváre v oblasti nosa. Páchateľ následne rozhodil po miestnosti niekoľko nábojov, opustil dom a šatstvo s pištoľou zničil.

Čo vyplýva z dostupných zdrojov

vražda bola dlhodobo pripravovaná, zorganizovaná a zrealizovaná na vysoko profesionálnej úrovni

Kuciak písal o organizovanom zločine, daňových podvodoch, pochybných podnikateľoch a ich prepojení na najvyššie politické špičky

je viacero skupín, o ktorých Kuciak písal, či už talianska mafia, alebo slovenské skupiny napojené na Smer

Martina Kušnírová v čase vraždy nemala byť pôvodne vo Veľkej Mači, no vrah zaútočil aj tak

Typológia vraha

- Silná a vyrovnaná individualita s pevnou vôľou. Chladnokrvný typ s kreatívnymi schopnosťami, detailista. Fyzicky vytrénované telo, výborne ovládajúce sebaobranu i narábanie so zbraňami. Samotár, málovravný, vykonávajúci vraždy na objednávku. Celú prípravu, realizáciu i únik vymyslí sám a do najmenších detailov. Jeho peňažná odmena je enormne vysoká.

Objednávateľ vraždy

- Osoba so silným pocitom príslušnosti k „elite“. To znamená s pocitom nadradenosti a výnimočnosti. Žije v prepychu, takže má dosť peňazí na zaplatenie profesionálneho zabijaka – s vysokou inteligenciou a výrazným prepadom tej emocionálnej. Súcit s iným človekom mu nič nehovorí. Nezaváha pri rozhodovaní, či obetuje jedinca namiesto seba, za skupinu jemu podobných alebo celý „jeho svet“. Novinári sú len paraziti, dotieravý hmyz, znepríjemňujú im bohémsky život.