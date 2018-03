Zvolenčanom hetriky chutia: Vďaka nim vyhrávajú zápasy!

V poradí druhom a vo štvrtom zápase semifinálovej série play off hokejovej ligy Zvolen - Žilina zvíťazil HKM zhodne 4:1. Kým v tom dátumovo skoršom sa hetrikom blysol Peter Šišovský (26), v piatok troma gólmi zahviezdil Milan Kytnár (28) a svoj skvelý výkon podčiarkol ešte aj asistenciou.

V dôležitom piatom stretnutí, v ktorom sa rozhodovalo o prvom mečbale vyrovnanej série, bol pri všetkom podstatnom elitný útok Zvolena - Tim Coffman, Milan Kytnár, Michal Chovan. Američan otvoril skóre a pri ďalších dvoch góloch asistoval, Milan Kytnár ukončil zápas s bilanciou 3+1 a zahanbiť sa nedal ani kapitán Michal Chovan s troma asistenciami!

„Najdôležitejšie je, že sme zvládli zápas. Vedeli sme, že sa bude rozhodovať tak ako doteraz vždy v úvodnej tretine a bude to o prvom góle. Našťastie sme ho strelili my a hralo sa nám potom ľahšie,“ uviedol najlepší hráč duelu Milan Kytnár. Ten sa za hetrik poďakoval hlavne spoluhráčom z útoku: „Na ľad padli aj šiltovky. Je fajn streliť tri góly, ale dôležitý je mečbal. Naša formácia si rozumie, sadli sme si a vidieť to na góloch.“

Zvolenčania ako prví v tejto sérii vyhrali dva zápasy po sebe a dnes majú šancu zaistiť si postup do semifinále. To si však v žilinskom tábore nikto nepripúšťa. „Doma musíme súperovi poslednú prehru vrátiť. Veríme si a do Zvolena sa ešte vrátime,“ ubezpečil fanúšikov Vlkov útočník Filip Ondruš.