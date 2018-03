Muž, ktorý verí, že prišiel z roku 2030, má ďalšie proroctvá: Desivá vojna so Severnou Kóreou!

Muž, prezývaný Noah Novak tvrdí, že je z roku 2030 a musel riskovať život, aby doručil proroctvá, z ktorých vás zamrazí!

Noah chcel doručiť svoje bizarné proroctvá tým, ktorí žijú v súčasnosti, ale trvá na tom, aby ostal v anonymite. Už v minulosti odhalil celý rad udalostí, ktoré sa majú udiať v budúcnosti. Medzi jeho odvážne tvrdenia patrí, že Donald Trump bude v roku 2020 znovu zvolený za prezidenta, umelá inteligencia naberie na obrátkach a stroje v štýle okuliarov Google prevezmú moc. Teraz odhalil, čo sa stane, keď vypukne vojna medzi Severnou a Južnou Kóreou v roku 2030, uvádza Mirror. USA a Japonsko podporujú Južnú Kóreu, ale veľkým prekvapením sa stane Čína. Mladík verí, že vie cestovať v čase a vrátil sa z roku 2030: Takto má vyzerať naša budúcnosť!

Chlapík najnovšie priniesol desivé proroctvo o tom, ako by mala prebiehať vojna medzi Južnou a Severnou Kóreou. "Bol som v Severjnej Kórei počas toho, ako tam bojovali dve strany," uviedol s tým, že sa do vojny pripojilo niekoľko krajín. "Vkuse sa tam strieľalo, rebeli bežali a jeden druhého zabíjali, bolo to veľmi ťažké," dodal s tým, že napokon sa dostal aj do zajatia, kde ho mali mučiť.

Noah tvrdí, že do 12 rokov sa Kórea zjednotí, informuje britský denník Daily Mirror. "Onedlho bude Severná Kórea porazená a potom bude existovať už len Kórea," dodal. Ďalej vraví, že v Severnej Kórei bude veľa rebelov, ktorí nebudú súhlasiť s kapitalistickým režimom. Napriek tomu však bude väčšina ľudí s kapitalizmom spokojná a všetci budú podľa jeho slov šťastní. "V krajine bude nový líder, Kim čong- un sa s tým zmieri, no nepoviem ako," uzavrel.

Noah v minulosti povedal, že má anorexiu a trpí depresiami. Má 50 rokov, ale zobral omladzujúcu drogu, ktorá ho urobí 25-ročným. Nie je prekvapením, že mnohí sú voči nemu skeptickí a preto sa rozhodol ísť na detektor lži. Zábery z neho sa objavili na internete a ukázali, že prešiel. Mnoho ľudí však poukázalo na to, že nie je ťažké oklamať detektor lži, keď viete ako na to.