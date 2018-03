Playmate Mináriková vzbudila na párty rozruch: Pozreli sa na jej čudné správanie a všetkým to bolo jasné

Priletí k nej bocian? Pred dvoma dňami sa v jednom z bratislavských hotelov konal krst knihy módnej návrhárky Rebeccy Justh (61).

Na akcii sa zišlo veľa prominentných hostí a nechýbala medzi nimi ani playmate Jana Mináriková (36). Tá sa celý večer prechádzala s kabátom na brušku a nechcela prezradiť, čo pod ním skrývala.

Podľa informácií Nového Času by blondínka mala čakať svoje prvé dieťa. „Áno, počul som, že Janka by mala byť v radostnom očakávaní,“ prezradil nám jej kamarát. Mináriková na naše otázky do uzávierky neodpovedala. Okrem nej sa však na párty zabávali aj Fedor Flašík (60), ktorý bol jedným z krstných otcov.