Jurčo chce ísť na MS v Dánsku: Má to jeden háčik!

Hokejisti Chicaga prežívajú jednu z najhorších sezón v NHL, keď po dlhých desiatich rokoch budú chýbať v bojoch o Stanleyho pohár.

Čo na nevydarený ročník hovorí slovenský útočník v službách Jastrabov Tomáš Jurčo (25) a ako vidí šancu, že si oblečie reprezentačný dres na blížiacom sa májovom šampionáte v Dánsku. Chicago ťahá negatívnu sériu, keď už päťkrát v rade prehralo a z toho trikrát na domácom ľade. Navyše od súperov pred svojimi fanúšikmi zakaždým inkasovalo zhodne po päť gólov, naposledy včera s Vancouverom 2:5. „Ťažko sa mi to hodnotí. Aj si v zápasoch vytvárame dosť šancí, ale nedokážeme ich premieňať a na druhej strane často prepadávame v ofenzíve, čo súperi využívajú. Chýba nám aj dlhodobo zranený gólman Crawford,“ vyjadril sa na úvod Jurčo.

„Chicago v rokoch 2010, 2013 a 2015 vyhralo NHL, ale je ťažké byť v tejto náročnej lige dobrým tímom viac ako 7-8 rokov,“ pokračoval rodák z Košíc, ktorý v závere základnej časti dostáva viac času na ľade a začína byť aj viac produktívny. „Sezónu som odštartoval na farme, kde som odohral takmer polovicu ročníka a bol to dobrý krok zo strany Chicaga. Mohol som sa tam viac vyhrať a prišiel som späť do prvého tímu viac sebavedomejší. Navyše teraz, keď už Chicago nemá šancu na postup, tak mladší chalani dostávajú viac priestoru na ľade a to je aj moja situácia.“

Jurčovi po sezóne vyprší kontrakt s Chicagom a rád by v tomto klube pokračoval v kariére. „Uvidíme po sezóne, ako to dopadne,myslím si, že by som tu mohol zotrvať,“ naznačil svoje ambície mladý útočník, ktorý by po dvoch rokoch opäť mohol štartovať na svetovom šampionáte, ktorý sa v máji koná v Dánsku. „Chcel by som reprezentovať, ale končí sa mi zmluva a preto bude treba vybaviť poistku,“ dodal Jurčo.