Prachařová sa na prehliadke ukázala v plavkách, sokyňa Krainová sa neudržala: Štipľavý komentár!

Modela Agáta Prachařová (32) sa v septembri stala druhýkrát mamou, od maličkej dcérky Mie si nedávno odskočila na mólo.

A hneď spravila poriadne odvážny krok – polroka po pôrode sa v plavkách promenádovala spolu s mladučkými modelkami. Jej čin okomentovala pre denník Blesk modelka Simona Krainová a hoci sa spočiatku pokúšala vyjadriť neutrálne, napokon sa neudržala.

,,Mne neprináleží to súdiť, nechcem do toho rýpať, ale každý má oči.... Nechala by som to (predvádzanie, pozn. red.) tým urasteným a štíhlym dievčatám,“ vyjadrila sa blondína. Sama vraj dostáva podobné ponuky ako Agáta. ,,Nech si to každý posúdi sám. Mám 45 rokov, na prehliadku v plavkách by som si netrúfla. Človek by mal mať v určitom veku súdnosť,“ myslí si Krainová. Prachařová naopak zverejnila fotky z prehliadky, na ktorých sa porovnáva s mladými bezdetnými modelkami.

Ako Blesk pripomína, Prachařová a Krainová sa majú v zuboch už od roku 2008. Vtedy totiž začala Krainová randiť s hokejistom Jiřím Hudlerom (34), čo bol predtým Agátin prvý vážny priateľ. Brunetka to vtedy komentovala: ,,Či na Krainovú žiarlim preto, že chodí s Hudlerom? Nie, len mi jej je ľúto, pretože spolu vyzerajú ako mama so synom.“ Odvtedy mali jedna na druhú ešte párkrát nelichotivé poznámky, raz nechala dokonca Krainová Prachařovú vyhodiť z podniku.