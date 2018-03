Podľa Jána Kociana bol prvý duel Slovákov v Bangkoku veľmi podstatný pre jednu vec!

Pri dvoch víťazstvách nad futbalistami Spojených arabských emirátov bol, tretie sledoval včera v televízii. Čerstvý šesťdesiatnik Ján Kocian asistoval Jozefovi Venglošovi v roku 1994 pri triumfe Slovenska nad SAE 1:0 (gól Vladimír Weiss starší). Pred dvanástimi rokmi v Abú Zabí priviedol našu reprezentáciu už ako hlavný tréner k výhre 2:1. Zo súčasného tímu si ju pamätá trio Pekarík, Hubočan, Nemec.

Prví dvaja zasiahli do hry aj včera v Bangkoku. Pekarík dokonca prihrával na druhý gól Slovákov. „Zápasu chýbalo väčšie tempo. Začali sme dosť profesorsky. Bez rýchlosti a kolmej prihrávky. Chýbal mi väčší ťah na bránku po krídlach. Rusnák sa nakoniec presadil, Makovi to nešlo. Ďuriša na hrote nebolo vidieť. Ťažko sme sa presadzovali. Minúty v závere polčasu boli naše najlepšie,“ povedal Kocian pre Nový Čas.

Gól súpera padol podľa neho po chybe v súčinnosti ľavého obrancu a stopéra. „Podpora ofenzívy Hubočanom bola na nízkej úrovni. Pekarík na opačnej strane ide s každým útokom dopredu. Každý krídelník potrebuje pomoc zozadu. Taký je trend moderného futbalu. Súper sa bál ísť do prečíslenia s väčším počtom hráčov. Pre našich krajných obrancov nebol nebezpečný. Preto si Hubočan mohol dovoliť viac smerom dopredu.“

Kocian si myslí, že zápasy na Kráľovskom pohári môžu byť trénerovi Kozákovi užitočné aj v tom, ako hrať bez Hamšíka. „V prvom zápase to riešil Dudom. Je to alternatíva do budúcnosti, ale Ondrej potrebuje väčšiu hernú prax. Hamšík v ofenzívnych činnostiach jednoznačne chýbal. Najmä jeho prehľad v hre.“