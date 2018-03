Trauma počas sexu: Po tej hrôze, čo sa im stala v posteli, jej dal priateľ kopačky!

Počas sexu došlo k škaredej nehode! Akoby to nestačilo, jej priateľ sa jej rozhodol dať kopačky.

Britka Theresa Bartram (51) počas intímností poranila svojho priateľa, to však ešte netušila, akú to bude mať dohru. Theresa je jednou z tisícov žien, ktoré doplatili na zavedenie sieťky do svojej vagíny. Mnoho z nich utrpelo traumu, majú samovražedné sklony, či skončili na vozíčku.

Theresa podstúpila rekonštrukciu vagíny pomocou takzvanej sieťky zo syntetického materiálu, ktorú do nej počas chirurgického zákroku vložili. Pri sexe s priateľom však došlo k nehode a sieťka v Theresinej vagíne porezala mužov penis, informuje britský denník Daily Mail. Okrem toho sa syntetická sieťka v Theresinom tele zapálila a žena trpí rôznymi infekciami. "Pred zákrokom mi lekár vravel, že je tu minimálna šanca na infekciu," povedala nešťastná žena, ktorá už teraz vie, že v roku 2007 urobila obrovskú chybu. V roku 2010 sieťka pri sexe poranila penis jej priateľa a jej perforovala vaginálne steny. Priateľ to nevedel predýchať a o dva mesiace sa s ňou rozišiel. "Opuchla som a mala som veľmi nafúknuté brucho, išla som k lekárovi, no ten povedal, že som v poriadku," dodala.

Theresa tušila, že problémom môže byť sieťka v jej vagíne, no nikto ju nepočúval. Až v roku 2015 jej gynekológ pripustil, že práve sieťka je problémom a tak sa ju Therese rozhodli vyoperovať. Po trojhodinovej operácii sa však jej zdravotný stav ani zďaleka nezlepšil. Theresa dokonca aj po nej dostala otravu krví, opuchli jej končatiny a aj teraz ledva chodí. Chystá sa preto na nemocnicu a výrobcov sieťok podať žalobu.