Ku košickému superobratu zavelil Miklík: Teraz si budeme viac veriť!

Takmer mesiac čakali hokejisti HC Košice na víťazstvo, napokon prišlo v najvhodnejšom čase.

V treťom zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipsport ligy prehrávali s Banskou Bystricou 1:2, napokon si však po góloch Michela Miklíka a Gabriela Spilara pripomenuli víťazný pocit. Prvý menovaný verí, že po úspešnom výsledku im stúpne sebavedomie.

Už sa zdalo, že aj tretí zápas série vyhrajú hráči Banskej Bystrice, čo by bola pre Košičanov ťažká situácia. Po góle Asselina v 50. minúte hostia viedli 2:1 a darilo sa im držať domácich mimo výhodných streleckých pozícií. To platilo až do 58. minúty, keď zdanlivo nenápadnú strelu obrancu Šedivého tečoval Michel Miklík. "Puk smeroval do stredu bránky, ja som ho tečoval medzi brankárove betóny. Bol to šťastný gól, pretože tečovanie pukov nepatrí medzi moje silné stránky. Edo to nahodil, ja som to skúsil tečovať a našťastie to spadlo," uviedol strelec.

Tento gól povzbudil košických hráčov i divákov, opačným spôsobom sa prejavil na hre hostí. Nabudení domáci hráči využili eufóriu a už po 72 sekundách predĺženia vybuchli ešte väčšou radosťou, keď o ich víťazstve rozhodol Gabriel Spilar. "Určite sme nechceli takto naťahovať divákov. Je veľmi dôležité, že sme dokázali vyhrať, zvlášť, keď sme ešte pár minút pred koncom prehrávali. Musím pochváliť celý tím, všetci hráči bojovali. Aj naša štvrtá formácia, ktorá možno nebola až toľko na ľade, podala fantastický výkon, vďaka čomu sme ušetrili sily," poznamenal Miklík.

Hoci zníženie stavu série na 1:2 ešte nemusí nič znamenať, pre Košičanov išlo o dôležité víťazstvo. Prvýkrát od 25. februára dokázali vyhrať, medzitým prehrali osem zápasov v rade. Deviata prehra by znamenala mimoriadne kritický stav série, takže tesný, gólmi v závere vydretý triumf môže "oceliarom" pomôcť aj psychicky. "Potrebovali sme si dokázať, že vieme vyhrať. Toto nám do ďalších bojov veľmi pomôže. Za žiadneho stavu sa nevzdávame a vieme, že hráčska kvalita tu je. Dúfam, že teraz si začneme viac veriť. Už vieme ako na súpera a verím, že začneme opačnú sériu - víťaznú," dodal Miklík.