Európskym stromom roka 2018 je dub z Portugalska: Na ktorom mieste skončila slovenská jabloň?

Víťazom súťaže Európsky strom roka 2018 sa stal strom z Portugalska.

Oznámili to v stredu v Bruseli organizátori v poradí už ôsmeho ročníka tejto internetovej súťaže. Súťažný strom zo Slovenska obsadil šieste miesto.

Výsledky oznámili na pôde Európskeho parlamentu (EP) pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov. Organizátorom súťaže je Environmental Partnership Association (EPA), konzorcium šiestich nadácií z Bulharska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska, ktoré podporujú komunitné projekty zamerané na ochranu životného prostredia.

Tento rok boli do súťaže, v ktorej sa dalo hlasovať od 1. do 28. februára, zapojené stromy z 13 krajín. Slovensko sa uchádzalo o priazeň hlasujúcich "nezlomnou jabloňou" z Bošáce. Organizátori z EPA uviedli, že stromy zapojené do súťaže získali takmer 200 000 hlasov.

Najväčšiu priazeň si získal Spievajúci korkový dub z Portugalska (26 606 hlasov).

Na druhom mieste sa umiestnili Staroveké bresty Cabeza Buey zo Španielska (22 323).

Ako tretí zabodoval Dub Staršina z lesa Belgorod v Rusku (21 884).

Víťazný korkový strom vysadený v roku 1783 bol podrobený zberu kôry vyše 20-krát. Je klasifikovaný ako "strom verejného záujmu" a je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov ako "najväčší korkový dub na svete". Slávnostné odovzdávanie cien mal na starosti český europoslanec Pavel Poc, podpredseda Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v Európskom parlamente a dlhodobý podporovateľ iniciatívy Strom roka.