Zdrvená Beňova († 54) snúbenica Lenka: Rok po Robovej smrti prišla ďalšia rana!

Príde o miesto plné spomienok! Moderátor, podnikateľ a politik Róbert Beňo († 54) zomrel na zlyhanie srdca minulý rok v marci a za sebou nechal snúbenicu Lenku (31) a päťročného syna Nikolu Róberta.

Okrem straty otca a milovaného muža však mladá žena musela riešiť ďalší problém. Beňova firma sa ocitla v konkurze a ubytovňa Žabí majer - Žabka, ktorú milenci spolu zveľaďovali a pre oboch mala veľkú citovú hodnotu, sa dostala do dražby. Už o necelý mesiac sa bude budova a pozemky dražiť za 1 270 000 eur. Ako sa Kapustová s veľkou životnou stratou vyrovnala?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Beňova († 54) snúbenica Lenka si za posledný rok prešla hotovým peklom. Všetko sa to začalo nečakanou smrťou jej milovaného muža, ktorého vlani v marci zradilo srdce. Mladá mamička päťročného Nikolu sa musela s nepríjemnou situáciou vyrovnať po svojom. Aby toho však nebolo málo, osud jej uštedril aj ďalšiu ranu. Beňova firma sa ocitla v červených číslach a budova ubytovne Žabí majer - Žabka, kde strávili snúbenci aj so svojím synom veľa času, ide o necelý mesiac do dražby. „Čo sa toho týka, tak to nie je moje rozhodnutie. Po Robovej smrti som už nebola konateľkou, ale len zamestnankyňou, a tak nemám kompetencie o týchto úkonoch rozhodovať,“ prezradila Novému Času Kapustová.

Brunetka sa napriek tomu snažila milované miesto plné spomienok zachrániť, no nepodarilo sa jej to. „Samozrejme, že by som bola rada, keby existovala možnosť, ako získať ubytovňu naspäť, ale takú možnosť som nenašla. A toľko peňazí, aby som ju kúpila, nemám, ani podmienky na získanie úveru,“ dodala zdrvená Lenka. Nehnuteľnosť sa totiž draží za 1 270 000 eur, z ktorých však Beňova snúbenica neuvidí ani cent. „Zatiaľ stále pracujem v ubytovni ako prevádzkarka. Uvidíme, čo bude po jej predaji, možno ma budú stále potrebovať,“ prezradila Novému Času Kapustová.

Robo žije v synovi

Pre mladú ženu sú v poslednom čase veľkou oporou rodina a kamaráti, no najväčšou motiváciou na život je pre ňu synček, s ktorým sa o všetkom otvorene rozpráva. „Malý je úžasný a o Robovi sa bavíme každý deň. On ho cíti stále a všade, má veľký dar. Robo ho sprevádza a bude sprevádzať po celý život. Otec mu však chýba, to opakuje každý deň,“ zverila sa Novému Času Kapustová. Tá však verí, že milovaného muža ešte uvidí a dá mu posledné zbohom. „Teším sa na deň, keď sa zobudím a v Nikolovi uvidím Roba. Viem, že raz bude vyzerať presne ako on. Ten deň je moja šanca sa ho cez neho dotknúť, objať ho a rozlúčiť sa,“ povedala na záver Lenka.

Cena: 1 270 000 eur