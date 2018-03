Desivé slová Baby Vangy sa začínajú napĺňať: Proroctvo, ktoré je pre Európu nočnou morou

Ďalšie desivé varovanie! Balkánska veštkyňa Baba Vanga varovala pred udalosťou, ktorá sa začína napĺňať.

Bulharská veštkyňa Baba Vanga je známa po celom svete. Hoci bola slepá, dokázala vidieť do budúcnosti. Nenápadná babička známa pod prezývkou Nostradamus Balkánu predpovedala napríklad útoky 11. septembra. Hoci zomrela v roku 1996 vo veku 85 rokov, jej predpovede sú živé dodnes. Úspešnosť jej predpovedí je až 85 percent.

Baba Vanga v roku 1979 predpovedala, že. „Všetko sa roztopí, ako keď sa roztápa ľad, len jeden zostane nedotknutý – Vladimirova sláva, sláva Ruska. Prinesie to veľa obetí. Nikto nedokáže zastaviť Rusko. Všetko odstráni z cesty a on zostane, ba dokonca,“ vyhlásila podľa The Sun veštkyňa pri stretnutí so spisovateľom Valentinom Sidorovom. Vladimir Putin cez víkend obhájil svoju pozíciu prezidenta, pričom ho volili až tri štvrtiny obyvateľov. Rusku bude vládnuť minimálne do roku 2024.

Veštkyňa ale predpovedala ešte niečo desivejšie. Podľa Baby Vangy Európa „prestane existovať“ do konca tohto roka a kontinent zostane „takmer prázdny“. Európa sa podľa jej predpovede zmení na „pustatinu takmer bez akejkoľvek formy života“. Veštkyňa zároveň varovala, že rozpadnutie vzťahov v Európe bude viesť k jadrovej vojne a neskôr k „veľkej moslimskej vojne“. Netreba zabúdať, že Vanga predpovedala Arabskú jar v roku 2010 a inváziu extrémistov do Európy v roku 2016.