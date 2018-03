Kandidát na ministra spravodlivosti Gábor Gál: Tlačil by na odvolanie špeciálneho prokurátora Kováčika?

Odvolanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika tak, ako to žiadajú ľudia na pravidelných zhromaždeniach, nie je aktuálne otázkou dňa.

Po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom to uviedol kandidát na ministra spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). "Tlak ulice je na všetko, najmä na predčasné voľby, a tie by neboli dobrým riešením. Pán Kováčik sa vyjadril na brannobezpečnostnom výbore, že nenaplní celé svoje funkčné obdobie. Je to na ňom. Určite sa budeme baviť aj s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom o tom, aké sú problémy. Špeciálneho prokurátora volí NR SR," upozornil Gál.

S Kiskom diskutoval najmä o svojich prioritách, ktoré by chcel ako minister napĺňať. Hovorili o nových kritériách na budúcich ústavných sudcov, o dĺžke súdnych konaní. "Treba dotiahnuť veci, ktoré sú na stole, dotiahnuť staré exekúcie, a tým aj zrýchliť súdne konania," povedal.

Pri ústavných sudcoch poznamenal, že je vôľa pozmeniť kritériá na ich výber, "ale na to treba širšiu politickú dohodu". Gál si tiež myslí, že sa vráti k otázke mäkších trestov za isté drogové delikty, aké navrhovala jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská (Most-Híd), ale cez koaličných partnerov to neprešlo. "Treba nájsť riešenie, ktoré získa podporu v NR SR. Ak sa chceme o tom baviť, musíme to zúžiť fakt len na veľmi nevinné prípady a nič viac," dodal.