Úprimný Hamšík prehovoril o svojej budúcnosti: Pravda o možnom odchode do Číny!

Sprivatizoval si anketu Futbalista roka!

Posledných päť rokov, celkovo už sedem, nie je na Slovensku lepší hráč ako Marek Hamšík (30). Kapitán SSC Neapol a líder slovenskej reprezentácie ustál silnejúci tlak nastupujúcej generácie mladíkov a obhájil prvenstvo s náskokom 38 hlasov pred Milanom Škriniarom (23) a nováčikom v desiatke Stanislavom Lobotkom (23), ktorý zaostal o 76 hlasov.

Hamšík bol najväčším favoritom. Napriek tomu priznal, že s víťazstvom nerátal. Dnes už jeho spoluhráči z reprezentácie, predtým bývalé opory Hapalovej dvadsaťjednotky, mohutne finišovali. „Uvidíme, čo bude o rok. Už sa na mňa tlačia Škriniar s Lobotkom. Oni budú vyhrávať anketu najbližšie roky. Majú za sebou perfektné sezóny. Milan podáva druhý rok v Serie A fantastické výkony. Záujem o neho majú viaceré špičkové kluby. Stenly ukázal za šesť mesiacov v španielskej lige veľkú silu. Verím, že budú pravidelne hrávať a vyjde im nejaký veľký prestup,“ vyjadril želanie Hamšík.

Aj banskobystrický rodák má za sebou futbalový rok, v ktorom ho bolo vidieť a cítiť. V neapolskom či reprezentačnom tíme. Na oboch frontoch bol zárukou kvality a nepoddajnosti. „Najviac mi utkvelo v pamäti prekonanie streleckého rekordu Maradonu,“ zdôraznil. „Je to veľký míľnik pre mňa i celý Neapol. Dlhé roky sa to nikomu nepodarilo. Teší ma, že mne áno. Ľudia v meste netrpezlivo čakali na môj rekordný gól. Po ňom doslova zaplavili sociálne siete. Cením si aj Maradonovu reakciu. Po skončení kariéry bude aspoň na čo spomínať.“

Hamšíkov siedmy triumf v ankete Futbalista roka sa očakával. Menej už jeho víťazstvo pri určení najlepšieho hráča posledného štvrťstoročia (1993 – 2017). Predstihol v nej nebohého Petra Dubovského. „Je to pre mňa veľká česť. Úžasná vec. Výnimočné ocenenie. Človek ho môže získať len raz za život. Čítal som, že v miniankete predchádzajúcich víťazov vyhral Peter Dubovský. Asi bol on najväčším favoritom. Som rád, že som dokázal zdolať takého veľkého hráča.“

Hamšík dúfa, že ešte pridá nejaké rekordy. S reprezentáciou by sa rád pozrel opäť na veľký šampionát. A s Neapolom? „Zisk majstrovského titulu. To je prvoradý cieľ. Teraz máme jedinečnú šancu. Ešte je pred nami vzájomný zápas s Juventusom, ktorý je stvorený na to, aby vyhrával všetko, čo sa dá.“ Lobotka pri vyhlasovaní výsledkov utrúsil, že jeho šance v ankete vzrastú vtedy, keď Hamšík prestúpi do Číny. „Do Číny nejdem. Sú to len šumy. V prvom rade sa sústreďujem na Neapol. Titul s ním by bol splnením skrytého sna.“

Po desaťhodinovom lete pristála včera v Bangkoku výprava slovenských futbalistov, ktorú čaká zajtra semifinále Kráľovského pohára proti Spojeným arabským emirátom. Na letisku vítali „kozákovcov“ thajskí fanúšikovia. Viacerí smutní z toho, že pre zranenie svalu neprišiel Marek Hamšík. Foto či selfie s ním by bolo mimoriadne cenným suvenírom. Ani 2. miesto v ankete Futbalista roka nezbavilo Milana Škriniara ako jedného z najmladších reprezentantov povinnosti pomáhať pri presunoch s kuframi tímu.

Marek Hamšík (30)

 prezývka: Marechiaro

 číslo dresu: 17

 post: stredopoliar

 stav: ženatý, manželka Martina

 deti: Christian, Lucas, Melissa

 obľúbené jedlo: bryndzové halušky

 obľúbený nápoj: coca-cola

 obľúbené kluby: Barcelona, Manchester United, teraz Neapol

 obľúbené filmy: komédie

 obľúbená hudba: slovenský rap a hip hop

 veľkosť kopačiek: 45

 vzor: Pavel Nedvěd