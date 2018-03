Slovenskí speváci v reklame na kozmetiku: Skvost, ktorý nezachránili ani sexi mužské telá

Slovenskí speváci sa nechali zlákať na reklamu a toto je výsledok.

Na tomto hudobnom (fiasku) klipe spolupracovali slovenskí speváci. Zlákal ich svet reklamy a honoráru, ktorý prekryje aj trápny pocit.

Hudobný klip nahrali a naspievali No Name, Kristína Peláková a český spevák David Gránský, ktorého meno si budete musieť vygúgliť. "Nebudeš smrdět, Dermacol ti pomůže," znie úryvok textu z hudobného klipu, ktorý má spropagovať známu kozmetickú značku. Či to a tých pár vypracovaných sexi mužských tiel vo videu tejto značke pomôže, zostáva otázne.