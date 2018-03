Veľká prestupová bomba: Real Madrid má na lane špičkového útočníka!

Poľský futbalový reprezentant Robert Lewandowski sa údajne dohodol na letnom prestupe z Bayernu Mníchov do Realu Madrid.

Informoval o tom portál dailymail.co.uk s odvolaním sa na správy zo španielskych médií. Podľa týchto informácií sa Real s kanonierom Bavorov dohodol na dvojročnom kontrakte. Rokovania so zástupcami hráča mali prebehnúť počas uplynulých týždňov. Lewandowski by mal v lete nahradiť Francúza Karima Benzemu. Otázne je, akú sumu bude Bayern požadovať za jeho uvoľnenie, keďže s klubom má platný kontrakt až do júna 2021. Prestupová čiastka by mala podľa viacerých médií prekročiť 100 miliónov eur.

O služby poľského reprezentanta sa intenzívne zaujímali aj anglické tímy Chelsea, Arsenal, Manchester United či Paríž Saint-Germain. Dvadsaťdeväťročný útočník strelil v prebiehajúcej sezóne za Bayern v 37 dueloch vo všetkých súťažiach dokopy 32 gólov. O rok starší Benzema neprežíva najlepší ročník, v 34 zápasoch dal len osem gólov. V hre je aj príchod belgického krídelníka Edena Hazarda z Chelsea, ktorému zostáva do vypršania zmluvy 15 mesiacov a zatiaľ nepodpísal novú. Real sa údajne zaujímal aj o Harryho Kanea z Tottenhamu a Neymara z PSG, no ich príchod bol málo pravdepodobný a preto "biely balet" obrátil svoj záujem na Lewandowského.