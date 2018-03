Nikdy to nerobil a ani nebude: Veľké tajomstvo hokejovej hviezdy odhalené!

Hviezdny tínedžer svetového hokeja Patrik Laine nikdy nepil alkohol. Abstinencia 19-ročného Fína je súčasťou plánu, ako vynikať medzi najlepšími.

"Nikdy som nepil, pretože si nemyslím, že by mi to pomohlo stať sa lepším. Chcem urobiť všetko pre to, aby som bol najlepší," povedal Laine pre portál Sportsnet. Kanonier Winnipegu Jets sa dokonca nenapije ani v prípade, že by sa mu do rúk dostal Stanleyho pohár naplnený šampanským: "Napil by som sa niečoho iného."

Laine patrí v prebiehajúcej sezóne medzi najlepších kanonierov profiligy, momentálne sa o prvé miesto delí s Rusom Alexandrom Ovečkinom. Obaja sú horúcimi kandidátmi na zisk trofeje Mauricea Richarda, ktorá sa udeľuje najlepšiemu strelcovi NHL. Práve Ovečkin je detským idolom fínskeho snajpera. "Je veľmi zrelý. A tu si uvedomte, koľko má rokov," uviedol na adresu svojho spoluhráča veterán Bryan Little, ktorý je rovnako ohromený tým, ako Laine zvláda tlak. "Vie, že má zodpovednosť, robí to úplne prirodzene. Aj preto je už teraz hviezda."