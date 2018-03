Elitní politickí moderátori na seba lejú vedrá špiny: Pikantné detaily, pri ktorých sa zastavuje rozum!

Nedeľné televízne debaty o vražde mladého páru a nasledujúce politické zemetrasenie majú nečakanú dohru. Kritika z úst mediálneho analytika, ktorý hodnotil výkony jednotlivých moderátorov, donútila top politických reportérov k nevídanej hádke.

Do moderátora TA 3 Nora Dolinského sa poriadne pustil Braňo Dobšinský a Zuzana Kovačič Hanzelová z RTVS či Michal Kovačič z Markízy. Práve tí by mali vystupovať nanajvýš kultivovane, no navzájom na seba vytiahli pikantné detaily, pri ktorých sa bežnému divákovi zastavuje rozum.

Mediálny analytik Martin Gonda vo svojom statuse zvozil Dolinského, ktorý moderuje reláciu V politike v TA 3 za to, že nevyvíja dostatočný tlak na politikov. Na druhej strane vychválil Kovačiča, ktorý mimoriadne odmoderoval reláciu na Markíze k politickej kríze. To do nepríčetnosti vystrelilo Dolinského, ktorý zvozil svojich kolegov. Zlízol si to rozhlasový moderátor Braňo Dobšinský, na ktorého vytiahol zdravotné problémy z minulosti. Ten sa však nedal urážať. „Konečne už moderuj. Nie tu na facebooku, ale v relácii, ktorú máš. Nemám viac čo dodať. Máte doma niečo také ako zrkadlo? Odporúčam. Sebavedomie je fajn, len ho treba niečím podložiť,“ napísal Dobšinský.

Dolinský sa nedal zahnať do kúta a rozpísal sa ešte viac. „Všetci tu máte plnú hubu rečí. Ja mám svoj názor, ale vy ste ako inkvizícia,“ dodal Dolinský. Do debaty sa neskôr zapojil aj Kovačič z Markízy, ktorému Dolinský adresoval ďalší štipľavý odkaz: „Michal urobí jednu reláciu (po funuse) a je z toho pototo. Veď choď do práce každú nedeľu a volaj si hostí.“ Kovačič reagoval s tým, že podobné veci „musí písať z nejakej bujarej oslavy“.

Dolinský sa pustil aj do reportérky RTVS a manželky Kovačiča Zuzany Hanzelovej. Na tú vytiahol pikantnú minulosť so sexi videami. „Klesáš veľmi hlboko. Až mi je za teba trápne,“ odbila ho Hanzelová, ku ktorej sa opäť pridal Dobšinský. „Ste imitácia moderátora. Ani náhodou sa neblížite tým, čo robí pojem moderátor, a úprimne pojmu moderátor robíte skôr hanbu,“ ostro kritizoval. Dolinský to opäť nenechal bez povšimnutia. „Len to, že poviete do „uší“ Ficovi, že je blbec, ešte z vás nerobí novinára,“ napísal Dobšinskému.

Markíza reaguje

Aby toho nebolo málo, tak do debaty sa stihol zapojiť aj Martin Strižinec z O 5 minút 12. „Michal Kovačič to robiť vie, a je škoda, že má šancu iba raz za rok. Chápem aj Nora, pretože som v TA3 robil,“ zastal sa Dolinského. Ten už len svojrázne odvetil: „Maťo, dík, vieš ako to je v TA 3...“ Dolinský si asi uvedomil svoje večerné konanie a do rána všetky jeho urážlivé komentáre zmizli. Moderátor mal celý deň vypnutý telefón, televízia TA 3 sa k neprofesionalite svojho redaktora nevyjadrila. Dolinský však na sociálnej sieti ešte stihol dodať, že „po dnešnej relácii dal svoju funkciu“ bez ďalšieho vysvetlenia. RTVS sa k diskusii vyjadrovať rovnako nechcela. Jediný, kto nabral odvahu, je Markíza, ktorá neváhala zvoziť aj vlastného moderátora. „Toto nebudeme komentovať, názor si môže vytvoriť každý sám,“ reagoval hovorca Markízy Michal Borec. Zhovorčivejší bol šéfredaktor spravodajstva Henrich Krejča. „Veľmi ma mrzí, že sa stane to, že štyria moderátori politických diskusií si tu na facebooku takýmto spôsobom skočia do vlasov. Netešil som sa, že diskusia smerovala k osobným útokom. Noro, zašli ste do suterénu... Zbytočne a je mi to ľúto,“ reagoval Krejča.

Noro Dolinský - TA3

- Michal urobí jednu reláciu (po funuse) a je z toho pototo.

- Len to, že poviete do uší Ficovi, že je blbec, ešte z vás nerobí novinára.

- Vy ste ako inkvizícia. Michal, hysterický si vo svojich reportážach ty.

Braňo Dobšinský - RTVS

- Ste imitácia moderátora. Pojmu moderátor robíte skôr hanbu. Mať strach položiť zásadné otázky, nie, to nie je moderovanie.

Michal Kovačič - TV Markíza

- Noro, ak si z vás niekto nerobí srandu, tak to musíte písať z veľmi bujarej oslavy. Inak si tieto hysterické výpady neviem vysvetliť.

Martin Strižinec - RTVS

- Michal Kovačič to robiť vie, a je škoda, že má šancu iba raz za rok. Chápem aj Nora, pretože som v TA 3 robil.

Zuzana Kovačič Hanzelová - RTVS

- Noro, klesáš naozaj hlboko. Až mi je za teba trápne. Môžeš sa hanbiť, že tu takéto veci píšeš.