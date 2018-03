České prekvapenie ZOH má väčšie ambície: Aha, čo chce spraviť Ledecká!

Ako sa „obojživelníčka“ Ester Ledecká (23) predvedie v budúcej sezóne?

Viac ako snoubordistka, alebo už ako lyžiarka? Včera v Prahe, kde dostala symbolický kľúč od mesta, vyhlásila, že k rýchlostným lyžiarskym disciplínam chce pridať ešte aj slalom! Ale bude musieť obmedziť snoubording.

Dvojnásobná olympijská víťazka Ester Ledecká (super G na lyžiach a paralelný slalom na snouborde) si síce lieči boľavý chrbát, ale už rozmýšľa o budúcej sezóne. Rada by si udržala pohromade oba svoje realizačné tímy – snoubordový i lyžiarsky. „Myslím, že víťazný tím by sa nemal meniť. Pokiaľ ide o mňa, tak by som si priala, aby so mnou všetci členovia tímu pokračovali aj v ďalšej sezóne,“ povedala Ledecká. K rýchlostným disciplínam a obrovskému slalomu by chcela na lyžiach pridať ešte ďalšiu disciplínu.

„Ja by som chcela strašne jazdiť slalom a možno sa nám to budúci rok podarí,“ povedala. Jej lyžiarsky tréner Tomáš Bank to však považuje za reálne len v prípade, že by obmedzila snoubording, aby bolo viac času na lyžiarsky tréning.