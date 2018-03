Nechváli sa tým, no aj tak to vyplávalo na povrch: Po tomto budete Sagana milovať ešte viac!

S touto fotografiou sa nevyťahoval, ale predsa sa dostala na verejnosť.

Keď slovenský cyklista Peter Sagan (28) ešte predminulý víkend skončil druhý v etape pretekov Tirreno – Adriatico, bol sklamaný. Chcel si víťazstvom uctiť pamiatku kamaráta Micheleho Scarponiho († 37), ktorého pri tréningu zabilo auto. Hneď si však našiel čas, úsmev a tímové čiapky pre jeho dvojičky Giacoma a Tommasa (5), ktoré ho navštívili v tímovom autobuse.

Víťaz Gira d‘Italia z roku 2011 Talian Michele Scarponi zomrel pri dopravnej nehode vlani v apríli. Iba deň po tom, čo v päťetapových pretekoch Tour of the Alps skončil celkovo štvrtý, sa skoro ráno vybral v okolí rodného Filottrana trénovať a čelne sa zrazil s nákladným autom. Ťažkým zraneniam podľahol ešte pred prevozom do nemocnice.

Vo Filottrane, kde žije Scarponiho manželka s deťmi, sa končila aj 5. etapa tohtoročných pretekov Tirreno - Adriatico a Sagan veľmi túžil venovať víťazstvo mŕtvemu súperovi, ale aj kamarátovi, s ktorým veľmi dobre vychádzal a spomínal na neho aj pri zisku vlaňajšieho tretieho titulu majstra sveta v Bergene. V autobuse tímu BORA-hansgrohe neodmietol s dvojičkami Giacomom a Tommasom zapózovať holandskému redaktorovi z denníka De Telegraaf, ktorý fotografiu zverejnil na sociálnej sieti. Sagan o smutnom stretnutí diskrétne pomlčal.