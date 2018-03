Švédsko odsúdilo ruské prezidentské voľby: Ministerka zahraničia ich označila za zmanipulované

Švédska ministerka zahraničných vecí Margot Wallströmová odsúdila v pondelok ruské prezidentské voľby ako zmanipulované v prospech súčasnej hlavy štátu Vladimira Putina.

"Povedala som to už predtým, že to boli mnohými spôsobmi zmanipulované voľby a očakávaný výsledok," uviedla Wallströmová novinárom v Bruseli podľa agentúry DPA. "Je veľmi závažné, že opozícia nemôže naplno fungovať a že médiá sú kontrolované spôsobom, akým sú. To bolo očividné v tejto predvolebnej kampani," dodala šéfka švédskej diplomacie.

Misia pozorovateľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v pondelok konštatovala, že prezidentské voľby v Rusku boli zorganizované efektívne, ale potláčanie radu slobôd obmedzilo možnosti pre konkurenčný boj v nich.

Za Putinom (76,67 percenta hlasov) skončil podľa konečných výsledkov prezidentských volieb Pavel Grudinin (11,78 percenta) a tretiu priečku obsadil Vladimir Žirinovskij (5,66 percenta). Xenija Sobčaková sa umiestnila na štvrtom mieste so ziskom 1,68 percenta hlasov.