Ledecká prehovorila o svojom vzťahu so spevákom Bryanom Adamsom: Teraz to už vedia všetci!

Dvojnásobnej olympijskej víťazke Ester Ledeckej prostredníctvom videoodkazu pogratuloval kanadský spevák Bryan Adams, ktorý je jej platonickú láskou.

Šampiónka na lyžiach i na snowboarde si blahoželanie vypočula ako prekvapenie na dnešnej tlačovej konferencii v Prahe a bola z neho nadšená. Považuje to za ďalší dôkaz Adamsovej náklonnosti.

Keď videla odkaz na veľkej obrazovke, hneď sa dožadovala, aby jej ho poslali. "Budem sa na to pozerať stále a stále. Je to jasný dôkaz, že ma miluje, teraz už to vedia všetci," povedala s úsmevom.

S paťdesiatosemročným kanadským spevákom sa kedysi stretla a on jej podpísal jej ružovú gitaru. Napísal na ňu odkaz "S láskou, Bryan Adams". Ledecká je presvedčená, že ich duše sú naveky spriaznené.

Na gitaru s venovaním ale radšej moc nehrá. "Bojím sa, aby sa nejako nezotrel ten podpis. Teraz plánujem, že to nechám prelakovať, aby sa zakonzervoval a bolo to tam navždy," povedala.

Na ďalšie stretnutie s Adamsom podľa nej dôjde čoskoro. "Teraz je na turné, pripravuje ďalšie, bude to podľa jeho programu, ako bude mať čas. My si k sebe vždy cestu nájdeme, takto by som to zhrnula," dodala dvadsaťdvaročná Ledecká.