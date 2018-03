Slovenský internetový obchod sťahuje z predaja ručný mixér: Ak ho máte doma, vráťte ho!

Internetový obchod Hej.sk sťahuje z predaja ručný mixér značky Scarlett typ SC-HM40S05.

Koná tak na základe nariadenia Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), ktorá produkt vyhodnotila ako nebezpečný. Informovala o tom Sabína Nagyová, manažérka z Hej.sk.

"Hej.sk žiada všetkých zákazníkov, ktorí si v minulosti uvedený ručný mixér zakúpili, aby ho bezodkladne prestali používať a produkt vrátili späť do predajní Hejhouse (zoznam a adresu predajní nájdu na webe www.hej.sk). Spotrebitelia, ktorí nemajú možnosť osobného vrátenia tovaru, môžu produkt zaslať na reklamačné oddelenie Hej.sk, a to na adresu Elektrosped, a.s., Prologis Park Senec – budova DC 10B, Diaľničná cesta č. 6, Senec 903 01. O vrátenie tovaru žiada Hej.sk aj v prípade, že ručný mixér je funkčný," zdôraznila.

Predajca podľa nej ubezpečuje zákazníkov, že kúpna cena vráteného výrobku Scarlett typ SC-HM40S05 im bude v plnom rozsahu vrátená a rovnako im budú kompenzované aj náklady vynaložené na vrátenie produktu. "Hej.sk sa svojim zákazníkom ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti," dodala Nagyová.