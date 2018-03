Po Bratislave sa pohybujú vandali, ktorí ničia bicykle: Vyčíňajú v týchto metských častiach!

Nezmyselné ničenie.

Tak sa dá nazvať útok vandalov, ktorí poškodili v hlavnom meste už viac ako 20 mestských bicyklov. Tie majú pritom spríjemniť chvíle návštevníkom a sú prirodzenou súčasťou každej väčšej metropoly. Podľa Tomáša Peciara (35) z Cyklokoalície to vyzerá, že niekto ich chce umýselne zničiť. Na takýto masívny útok vandalov si totiž z minulosti nespomína.

Podľa slov Tomáša Peciara(35) zaznamenala Cyklokoalícia minulý týždeň najväčšie poškodenie mestských bicyklov v Ružinove, kde sa stalo terčom útoku až sedem z nich. „Naše bicykle sú mestské, takže keď si niekto dobre oblečený nevedome sadne na sedlo poliate olejom, je to určite veľmi nepríjemné,“ opísal Peciar vzniknutú situáciu. V posledných dňoch sa cielené útoky na Cyklokoalíciu rozrastajú.

„Tiež tam bol útok na komunitnú dielňu cyklokuchyňa a myslíme si, že to spolu súvisí,“ povedal ďalej. Cyklokoalícia v spolupráci s komunitou dáva poškodené bicykle do poriadku. „Všetky bicykle priebežne opravujeme a dávame do obehu,“ dodal na záver. Prípad je oznámený na polícii, ktorá analyzuje kamerové záznamy. „Môžem potvrdiť, že sa polícia zaoberá týmto prípadom, momentálne prebieha vyšetrovanie,“ potvrdila policajná hovorkyňa Veronika Slamková. Proti konaniu vandalov sa ostro postavil aj dopravný analytik Jozef Drahovský: „Nikdy by som nepovedal, že niekto na Slovensku je schopný systematicky cielene ničiť prácu iného len preto, aby bola zničená, z takéhoto konania sa až rozum zastavuje,“ uviedol k prípadu.