Stoch po odkliatí streleckej smoly: Zavrel som oči a buchol to tam!

V atraktívnom sobotňajšom 289. derby pražských S sa prvýkrát v českej lige do listiny strelcov zapísal slovenský futbalový stredopoliar Miroslav Stoch.

Konečne prelomil dlhé čakanie na prvý súťažný gól za Slaviu a prispel k remíze 3:3 vo viac ako zaujímavom súboji.

"Rudí" pod vedením trénera Pavla Hapala na domácej Letnej viedli po polčase 3:0. V druhom dejstve ale "zošívaní" zlepšili výkon a gólom ich naštartoval práve Stoch. "Prvý polčas bola priam katastrofa. Ani nie tak herná, ako to skóre. Nerobili sme veci, ktoré sme celý týždeň nacvičovali. Asi si viete predstaviť, že v kabíne bolo cez polčas poriadne hlučno," povedal 28-ročný hráč povedal pre web svojej zastupiteľskej agentúry Football Service Agency a dodal: "Po zmene strán sme to už boli konečne my. Vrátili sme sa k nášmu plánu a postupne sme dorovnali skóre. Ba dokonca, bola tam ešte veľká šanca, ktorú ak by sme premenili, mohol byť ten 'škoďákov' gól z penalty víťazný. Vzhľadom k prvému polčasu je pre nás výsledok 3:3 takpovediac zlatý, i keď priznám sa, že nad tým zápasom stále rozmýšľam a prevláda vo mne taká nespokojnosť prameniaca zo zbabraného prvého polčasu."

Bol to práve Stoch, kto za stavu 0:3 zdvihol zástavu hostí. V 70. minúte, keď zaznamenal svoj premiérový gól v zošívanom drese, len málokto veril, že hostia môžu na Letnej pomýšľať na bodový zisk. "Vo viacerých rozhovoroch som vyjadril také tajné želanie, aby môj prvý gól padol vtedy, keď to budeme najviac potrebovať. Asi to tak malo byť, dokonca som ho strelil v deň narodenín môjho syna. Z tohto pohľadu radosť, no ako som povedal, stále ma máta ten prvý polčas, ktorý nás možno pripravil aj o víťazstvo a lepšiu pozíciu v tabuľke," prezradil Stoch a pamätný moment opísal slovami: "Išiel center na zadnú tyč. Videl som, že tam ide Milan Škoda, tak som si od neho odstúpil. Brankár to vyrazil akurát na mňa, následne som si hodil loptu už trochu do uhla, kde som nemal príliš na výber, a tak som si povedal, že zavriem oči a 'buchnem' to tam. Chvalabohu to vyšlo."

Mimoriadne diskutovanou témou bol v sobotu videorozhodca, ktorý počas derby urobil štyri kľúčové rozhodnutia, ktoré hlavný arbiter na ploche nepostrehol. "Keby to tak bolo na všetkých zápasoch, nielen na jednom alebo dvoch v danom kole. V sobotu sa videorozhodca zapotil azda viac ako hlavný, ale musím povedať, že pokiaľ to má viesť k tomu, že sa ukáže pravda, tak je to dobré. Neviem si predstaviť, čo by sa dialo, keby tie sporné góly alebo verdikty ostali v platnosti a potom by sa ukázalo, že boli chybné. Takže z tohto pohľadu to vítam," uzavrel účastník MS 2010 v JAR i EURO 2016 vo Francúzsku.