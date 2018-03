Trump si počas prezidentských volieb najal firmu: Nabúrala sa do miliónov facebookových účtov!

Britská firma Cambridge Analytica využívala privátne informácie z viac než 50 miliónov facebookových účtov pri vývoji softvérových nástrojov pre podporu volebnej kampane Donalda Trumpa v roku 2016.

Oznámil to v sobotu denník The New York Times. Podľa expertov ide o jeden z najväčších útokov na súkromie užívateľov facebooku. Cambridgeská spoločnosť podľa agentúry Reuters v roku 2014 vyvíjala počítačový program, ktorého mal pomocou predpovedať preferencie voličov a ovplyvniť ich rozhodovanie. Firma pritom čerpala z privátnych dát bez povolenia užívateľov. Systém mal utvárať profil voličov a podľa neho riadiť distribúciu personalizovanej politickej reklamy.

Napadnuté a zneužité boli podľa The New York Times facebookové profily tretiny severoamerických užívateľov tejto siete, čo je zhruba štvrtina Američanov s volebným právom. Projekt novinárom prezradil zamestnanec Cambridge Analytica Christopher Wylie. "Využili sme facebook k spracovaniu miliónov užívateľských profilov. A vyvinuli sme modely s využitím dát, podľa ktorých bolo možné zacieliť. To bol základ fungovania celej firmy," prehlásil Wylie.

Spoločnost Facebook oznámila, že s firmou Cambridge Analytica ukončuje spoluprácu. Samotná firma na webe uviedla, že volebnému štábu Donalda Trumpa poskytla poradenské služby, "ktoré mu pomohli vyhrať súboj o Biely dom". Generálna prokurátorka amerického štátu Massachusetts Maura Healeyová podľa agentúry AP zahájila vyšetrovanie ako spoločnosti Cambridge Analytica, tak sociálnej siete facebook.