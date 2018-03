Prvé slová Sagana po jarnej klasike: Vieme, čo si myslel!

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe finišoval na šiestej priečke v sobotňajších pretekoch Miláno - San Remo.

Z triumfu sa tešil Talian Vincenzo Nibali z Bahrain–Merida. Ten vypálil konkurencii rybník po záverečnom úniku, druhý bol Austrálčan Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), tretí Francúz Arnaud Demare (Groupama-FDJ).

"Nemám slov. Dnes to bol najrv dážď, dážď a dážď. Dobre som spolupracoval s Colbrellim a potom prišiel únik. Keď mi náš športový riaditeľ do vysielačky povedal '20 sekúnd' iba som myslel, že musím ísť na plný plyn. Je to pre mňa fantastický deň," povedal 33-ročný Nibali bezprostredne po príchode do cieľa.

Ani Peter Sagan na Nibaliho atak včas nezareagoval: "Po upršanom začiatku sa počasie zlepšilo a dážď našťastie neovplyvnil finále pretekov. Vďaka pomalšiemu tempu nebola na konci veľká selekcia a do cieľa prišla početná hlavná skupina. Počas celého dňa sme pracovali veľmi dobre a na Poggio sme boli zoradení na čele. Potom zaútočil Nibali a ja som zostal so skupinou šprintérov. Myslel som si, že bude chytený a bude sa šprintovať. Ale Nibali bol veľmi silný, udržal to až do cieľa a vyhral. Blahoželám mu, tento titul si zaslúžil," uviedol P. Sagan podľa portálu cycling-info.sk.