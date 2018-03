ME v Poľsku zmenili životy i hodnoty mladých Slovákov: Títo z nich sú najväčší skokani!

Bod zlomu. Pre veľkú väčšinu slovenských futbalových reprezentantov do 21 rokov ním boli vlaňajšie majstrovstvá Európy v Poľsku.

Hoci na vysnívanú medailu nakoniec nesiahli, necelé dva týždne urýchlili ich ďalšiu kariéru. Skauti na tribúnach neboli slepí. Mladí Slováci nerozbili ich dlhodobo skladanú mozaiku a Hapalovu partiu po šampionáte rozobrali ako lego. Na ME v Poľsku mal troch futbalistov - Jakubecha, Lobotku a Mazáňa.

Prvých dvoch „predal“ hneď po majstrovstvách (OSC Lille, resp. Celta Vigo), tretieho o pol roka neskôr (Vigo). Nemyslí si však, že ak nebudeme postupovať na vrcholné turnaje, tak naši hráči nebudú prestupovať. Ako príklad uviedol stopéra Denisa Vavra, ktorý na ME neodohral ani minútu a predsa po nich odišiel do FC Kodaň za 2 milióny eur. Alebo László Bénes, ktorý prestúpil ešte skôr do Mönchengladbachu za 5 miliónov.

Kde by bol dnes Lobotka, ak by Slováci v Poľsku chýbali? „V Celte Vigo,“ zdôraznil Jašurek. „Prestúpil by za trochu menšiu sumu. Rádovo nižšiu. Nezačínala by sa päťkou, ale trojkou. Už pred majstrovstvami ho chceli Španieli kúpiť.“ Lobotka prešiel z dánskeho Nordsjaellandu do galícijského klubu za 5 miliónov eur.

Spolu s Milanom Škriniarom je najväčším skokanom tejto vekovej kategórie. Obaja sú už pevnou súčasťou reprezentačného áčka. A ich hodnota na trhu neustále rastie. Podľa transfermarkt.de je akutálna hodnota Lobotku 7,5 milióna eur, Škriniara 30 miliónov. Vigo nedávno vylepšilo Lobotkovi zmluvu a cení si ho na 50 miliónov eur, Škriniara milánsky Inter na 70 miliónov.

Škriniar narástol o 22 mil. €

Milan Škriniar (23) z Interu Miláno prenikol do top 50 hráčov s najvyšším nárastom hodnoty v jednej sezóne. Podľa Medzinárodného centra pre športové štúdie (CIES) stúpla jeho cena od septembra 2017 o 21,8 milióna eur - z 24,5 na 46,3 milióna eur. Je tak o 6 miliónov eur drah ší ako kapitán Neapola Marek Hamšík.

Tío hráči zmenili po ME v Poľsku dres

Milan Škriniar - Sampdoria - Inter Miláno - 25 mil. €

Branislav Niňaj - Lokeren - Osmanlispor - hosťovanie

Martin Valjent - Chievo - Ternana - hosťovanie

Róbert Mazáň - MŠK Žilina - Celta Vigo - 2 mil. €

Stanislav Lobotka - Nordsjaelland - Vigo - 5 mil. €

Matúš Bero - AS Trenčín - Trabzonspor - 2,5 mil. €

Martin Chrien - Plzeň - Benfi ca Lisabon - 1 mil. €

Ľubomír Mihalík - Slavia Praha - Krakovia Krakov - 850 000 €

Adam Zreľák - Jablonec - Norimberg - 1 mil. €

Pavol Šafranko - D. Streda - Aalborg BK - 1 mil. €

Adam Jakubech - Spartak Trnava - OSC Lille - 1 mil. €

Denis Vavro - MŠK Žilina - FC Kodaň - 2 mil. €