Medailistka zo ZOH leží po kolapse na psychiatrii: Hrozivý dôvod zrútenia!

Toto nikto nečakal!

Strieborná olympijská medailistka v pretekoch s hromadným štartom z nedávnych Hier v Pjongčangu rýchlokorčuliarka Kim Bo-reum (25) bola hospitalizovaná na psychiatrii. Kim sa zrútila po kritike fanúšikov za jej správanie na olympiáde, kde za neúspech vo štvrťfinále stíhačky družstiev obvinila členku tímu No Son-jong.

„Zobrala som dcéru do nemocnice v Tägu, bola na tom zle. Bojí sa ľudí a trpí úzkosťou,“ prezradila matka športovkyne Kim Seon-ok. Vyšetrenia ukázali, že Kim Bo-reum nezvládla stres, trpí úzkosťou. Dostáva medikamentóznu liečbu a nejaký čas pobudne v nemocnici.

Slabučký výkon No Son-jong pripravil Juhokórejčanky o postup do semifinále. No Son-jong prišla do cieľa so štvorsekundovou stratou za svojimi reprezentačnými kolegyňami. A keďže sa konečný čas počíta až po prejdení cieľom posledného člena tímu, Južnej Kórei ušiel postup pomedzi prsty.

Vyradenie priamo v hale No Son-jong oplakala, pretože chcela prípadnú medailu venovať bratovi a bývalému majstrovi sveta v šortreku No Čin-kjuovi, ktorý predvlani zomrel na rakovinu. Kim Po-um a Pak Či-u si na výkon kolegyne posťažovali novinárom. Za vyjadrenia sa na ne zniesol hnev fanúšikov a nepomohla ani slzavé ospravedlnenie Kim Po-um na tlačovke. Nasledovala petícia za ich vyradenie z reprezentácie, ktorú podpísalo vyše pol milióna ľudí.